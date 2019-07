Ya se tiene a los ocho mejores del 'fútbol macho' en la etapa departamental

Síguenos en Facebook

Tras duras fechas de contiendas ya se tiene a los ocho equipos que clasificaron a los cuartos de final de la etapa departamental de la Copa Perú. Los partidos de esta siguiente fase inician este domingo a partir de las 14:00 horas en cuatro estadios.

Los cuadros que pasaron fueron: Cultural Sport Huanta, Roca Deportes de Andrés Avelino Cáceres, Player Villafuerte de Huanta, Renace Cangallo , San Isidro de Canaria, Cultural de Vilcas Huamán, Defensor Patibamba de San Miguel y Unsch de Huamanga.

DUELOS. En los cotejos de ida del domingo se enfrentarán: Player Villafuerte Vs. Renace Cangallo (15:30 horas, estadio Eloy Molina Robles), Roca Deportes de A. Avelino Cáceres Vs. Cultural Sport Huanta (15:30, Santa Elena), San Isidro de Canaria de Fajardo Vs. Municipal de Vilcas Huamán (14:00 horas, Municipal de Canaria) y Defensor de Patibamba Vs. Unsch (14:00 horas, Municipal de San Miguel).

Los equipos van afinando detalles para lo que será eta competencia, algunos de ellos contrataron nuevos entrenadores, como es el caso de Player Villafuerte que contactó a Luis Revilla.

“Nuestro equipo Celeste del Player Villafuerte tiene la responsabilidad de hacer respetar la casa y asegurar la clasificación a la siguiente fase”, es el post que se puede leer en la página oficial de redes sociales del club de la “Bella Esmeralda de los Andes”.

Otro de los equipos que se está perfilando como favorito en esta etapa es Roca Deportes, los hinchas de este equipo, que año a año se fue consolidando en la Liga de Andrés Avelino Cáceres (Huamanga), no dudaron en felicitar a la oncena por esta clasificación a los cuartos de final.

Según informó la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho (LDFA), comisión organizadora, una vez que culmine esta fecha los delegados de los clubes clasificados se reunirán el lunes 22 de julio, para acordar la siguiente programación de partidos.

Es importante señalar que fueron 16 los equipos que participaron de esta contiendas, ellos se fueron eliminado en partidos de ida y vuelta y al final quedaron los ocho que se presentan ahora.