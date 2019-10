180 expescadores aún no acceden a compensación

Una última oportunidad para capacitarse y, al mismo tiempo, recibir una subvención económica tienen hasta el próximo 11 de diciembre los expescadores que hace 10 años perdieron su trabajo cuando el Estado aplicó las medidas de ordenamiento en el sector pesquero.

Así lo expresó el gerente del Fondo de Ordenamiento Pesquero (Foncopes), Mario Revilla, quien precisó que en Chimbote son 180 ex hombres de mar los que todavía no han accedido a este beneficio, que les puede permitir contar con un mejor puesto de trabajo o crear sus propios negocios.

FONDO

A fin de evitar la depredación en el mar, en el 2009 se emitió la ley de ordenamiento pesquero, lo que ocasionó que las empresas tengan que dar de baja a algunas de sus embarcaciones industriales, por lo cual más de tres mil pescadores a nivel nacional perdieron sus puestos de trabajo.

Con el objetivo que este personal tenga mayores posibilidades de contar con un nuevo empleo o crear sus propios negocios, se implementó el programa de Reinserción y Reconversión Laboral, que se encuentra a cargo del Foncopes.

"A la fecha 1,221 expescadores se han reinsertado laboralmente, más de 900 están trabajando

en empresas como operadores de maquinaria, electricistas, mecánicos, pintores, soldadores,

cocineros, zapateros, choferes, albañiles, entre otros y 321 tienen sus propios negocios en rubros

como gastronomia, mecánica, abarrotes, agricultura, ganadería, hospedajes, transporte, bares",

detalló Mario Revilla.

En el caso de Chimbote, son 872 los ex pescadores que han accedido a este beneficio.

PLAZO

A pesar de que han pasado 10 años, hasta el momento no todas las personas que perdieron su trabajo con la aplicación del ordenamiento pesquero han accedido al programa que administra el Foncopes.

Según el responsable de esta entidad, a nivel nacional son más de 500 expescadores los que, por diversas razones, no se han acogido a este beneficio. En el caso de Chimbote, son 180 ex hombres de mar los que se encuentran en esta situación.

Mario Revilla detalló que los que acceden al programa pueden realizar estudios técnicos y así reinsertarse laboralmente, o también pueden capacitarse para formar sus propios negocios. En ambos casos, su preparación es solventada hasta tres años.

“Además, los expescadores reciben una subvención económica de manera mensual,

durante el periodo de capacitación, con un máximo de 24 meses”, expresó.

situación. Según el Foncopes, algunas personas que perdieron su trabajo hace una década se han dedicado a la pesca artesanal o también han podido retornar a la pesca industrial.

Sobre esto último, el panorama es desalentador. El secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, Macedonio Vásquez Contreras, mencionó que -si bien aún no existen cifras oficiales del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)- manejan información respecto a que no existe una biomasa favorable, por lo cual estima que la segunda temporada de pesca de anchoveta no será auspiciosa.

“Es preocupante está segunda temporada porque no encuentran la biomasa esperada, quizás es por la depredación que anunciamos que se estaba dando en la primera temporada 2019”, declaró.

El dirigente detalló que, durante el tiempo de veda, los hombres de mar se dedican a diversas actividades como conducir colectivos o atender los negocios que han creado.

"Los pescadores realizan diversos trabajos para subsistir mientras no se abra la temporada", detalló.