Advierten afectación en alumnos por ola de calor

La disposición de la Dirección Regional de Educación de Áncash (Drea) es que las clases en los colegios públicos y privados comiencen el 18 de marzo, siempre y cuando se trate de planteles que se encuentran ubicados en los distritos que en las últimas semanas fueron declarados en estado de emergencia.

La finalidad de esta medida, explicaron las autoridades, es salvaguardar la integridad de los escolares ante las intensas lluvias que traen huaicos y deslizamientos en la sierra y por el intenso calor en la zona costa. Precisamente sobre este último punto, el jefe del Departamento de Pediatría del Hospital La Caleta de Chimbote, Guillemo Barrantes Reyes, consideró que el rotorno de los menores a las aulas debería darse recién cuando disminuya la ola de calor, esto debido a que los alumnos podrían contraer enfermedades y tampoco tendrían un buen aprendizaje.

Pese a la disposición regional, algunos colegios privados iniciaron las clases esta semana. En tanto, el director de la Ugel Santa, Robert Iturria Huamán, informó que la Drea, hasta ayer, no había comunicado oficialmente sobre la reprogramación. No obstante, consideró que mientras no exista emergencia no hay problema en que algunos planteles privados realicen labores educativas.

DISPOSICIÓN

La semana pasada, el titular de la Drea, Robert Medina Gamboa, informó que tras una reunión se acordó reprogramar el inicio de las clases para el lunes 18 de marzo. Vale mencionar que el Ministerio de Educación había establecido en retorno a las aulas para el 11 de este mes.

Según el funcionario, la medida debe ser acatada por todos los colegios públicos y privados que se encuentran ubicados en los distritos declarados en estado de emergencia por el riesgo de lluvias.

En declaraciones a RSD, Medina dijo que ahora no se puede establecer si es que el inicio de las clases se prorrogaría más allá del 18 de marzo; mencionó que en este momento se desconoce las condiciones climáticas que se presentarán en las siguientes semanas.

“No podemos predecir, pero como ahora tenemos algo de riesgo tenemos que prevenir y poner a buen recaudo a nuestros estudiantes”, señaló.

Son 102 distritos los declarados en estado de emergencia. En la provincia del Santa figuran Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa, Coishco, Macate, Moro, Nepeña, Cáceres del Perú y Samanco.

En la provincia de Casma se encuentran Yaután, Buena Vista Alta y Casma. En la provincia de Huarmey, en tanto, figuran Huarmey, Culebras, Huayán, Malvas y Cochapetí.

En la provincia de Pallasca, una de las zonas más afectadas por las intensas lluvias, también fueron declarados en emergencia Conchucos, Cabana, Pampas, Pallasca, Tauca, Llapo, Lacabamba, Santa Rosa y Huandoval.

VISITAN COLEGIOS

Ayer el personal del área de Educación y Cultura de la Munipalidad Provincial del Santa supervisó algunas instituciones educativas particulares, a fin de verificar que cumplan la disposición de la Drea respecto a la reprogramación del inicio de clases.

El coordinador de dicha área, Richard Ibarra, dijo que a primeras horas de la mañana llegaron hasta la institución educativa Los Ángeles de Chimbote, ubicado en la intersección de la avenida Enrique Meiggs y el jirón Ica. De igual forma, en el colegio Humboldt Kollegium, situado en la cuadra 25 del jirón Espinar, en Miraflores.

“Acudimos a estos colegios y hemos visto que han iniciado las clases, les hemos pedido que acaten la directiva con la finalidad de salvaguardar la integridad de los escolares por las intensas lluvias que se vienen registrando y por el intenso calor en la costa”, informó.

Añadió que las inspecciones continuarán en los demás planteles a fin de que se cumpla con la disposición regional. “Si vemos que en los colegios se resisten en continuar con el inicio de clases, informaremos a la Fiscalía para que tome acciones al respecto, por exponer la integridad de los menores”, advirtió.

NO COMUNICAN

La mañana de ayer, el director de la Ugel Santa, Robert Iturria, informó a la prensa que todavía la Drea no les había comunicado oficialmente sobre la reprogramación de las clases.

“Estamos esperando el comunicado. Sabemos que el director regional de Educación ha comunicado a la prensa la postergación de las clases hasta el dia 18, pero mientras no tengamos nada oficial nosotros no podemos iniciar acciones”, dijo.

Al ser consultado sobre algunos colegios privados de Chimbote y Nuevo Chimbote que han decidido iniciar clases esta semana, el funcionario consideró que no existe problema en ello debido a que aún no hay emergencia.

“Mientras no tengamos ninguna emergencia yo creo que aquellos privados que están trabajando lo pueden hacer sin ningún problema, pero de existir algún problema de deslizamiento o dificultad de accesibilidad a las instituciones educativas, inmediadamente, la Ugel tomará acciones y ordenará la suspensión de clases”, expresó.

ola de calor. El jefe del Departamento de Pediatría del Hospital La Caleta, Guillemo Barrantes, consideró que el inicio de las clases, sobretodo en la costa, debería postergarse hasta que disminuya un poco el intenso calor.

“Lo ideal sería postergar un poco las clases hasta que pase la ola de calor, el humano no vive solo de la educación. Para estudiar bien hay que estar en buen estado de salud. Qué hacemos con un niño que está en mal estado de salud, en un aula que está contaminada con un alto nivel de temperatura; no va a atender bien las clases, se va a quedar dormido por querer adelantar los estudios”, declaró.

El médico mencionó que al estar bastante tiempo en un ambiente con una temperatura alta, junto a muchas personas, los niños pueden sufrir de deshidratación.

“Un niño cuando está en multitud dentro de una habitación, tiene una alta temperatura del ambiente, y ante esto el niño no puede perder calor, se deshidrata como consecuencia de la sudoración profusa y pueden empezar a presentar deshidratación y fiebre”, dijo.

Asimismo, indicó que los alimentos que llevan los menores a clases se pueden descomponer en pocas horas y, al ser consumidos, generan enfermedades.

“Estando en etapa de calor, los alimentos, las loncheras que llevan, pueden avinagrarse, es decir las bacterias pueden empezar a reproducirse dentro de los alimentos y eso causaría diarreas e intoxicaciones alimentarias”, explicó.

Por último, Barrantes recomendó a los padres a enviar a sus hijos al colegio con ropa liviana y con protector solar evitar contraer enfermedades de la piel.