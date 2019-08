Alcalde Briceño hace frente a su segundo paro en menos de 8 meses

Síguenos en Facebook

Los ediles afiliados al Sindicato Único de Trabajadores Municipales (Sutramun) de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) acatan hoy una paralización de 24 horas contra la gestión del alcalde provincial, Roberto Briceño Franco.

Con solo ocho meses sentado en el sillón municipal, Briceño Franco hace frente a su segunda paralización de parte del Sutramun en este año.

El acuerdo de la medida de lucha fue tomado en la última sesión que tuvo el sindicato la noche del pasado miércoles, luego que el alcalde anunciara que no podrán seguir pagándoles los 190 soles adicional a sus sueldos como parte de un pacto colectivo que firmó la anterior gestión, pero que los funcionarios de Briceño también avalaron con la firma de un acta para que se haga efectivo.

Ayer por la tarde, los trabajadores municipales se concentraron frente al palacio municipal para realizar un plantón, como parte de las medidas de fuerza acordadas. La hora pactada para este acto fue las 3:00 de la tarde, justo cuando también empezaba el simulacro de sismo y tsunami. Aunque se esperaba que el alcalde - en su calidad de presidente del Comité Provincial de Defensa Civil - participe de este ejercicio, no fue así, actitud que también fue criticada por los sindicales. Sin embargo, se debe remarcar que Briceño sí participó del simulacro pero lo hizo en la Corte Superior de Justicia del Santa.

EN PIE DE LUCHA

Guillermo Sánchez Córdova, secretario general del Sutramun, aseveró que la paralización que realizan es por las “políticas económicas” que viene aplicando la gestión de Briceño, en ese sentido, aseguró que su medida no solo busca que se les retorne los 190 soles de aumento de sueldos, sino también que el alcalde pueda “evaluar” la permanencia de sus funcionarios de confianza, entre ellos, el gerente municipal.

“Ya son ocho meses de gestión y no vemos resultados, en ese sentido, creo que el alcalde - con todo respeto, sabemos que es él quien designa a su funcionarios - debería pensar en la permanencia de algunos”, expresó.

El dirigente denunció que “hay incertidumbre” entre sus compañeros por saber cuándo cumplirán con pagarles sus salarios de julio. “Ya estamos en el día 15 de agosto, y no nos dicen cuándo se hará el depósito del dinero”, anotó.

Reconoció que la comuna atraviesa por una crisis económica, producto de malas decisiones de anteriores gestiones municipales, sin embargo, criticó que esta situación de recesión “no se aplique para todos”.

“No solo los trabajadores, sino también el alcalde, los funcionarios y los regidores, debemos apuntar a qué hacer para salir de esta crisis. Hay dos cosas por hacer, la primera es suprimir todos los gastos innecesarios dentro de la municipalidad, fundamentalmente, las contrataciones de personal. Y lo segundo, es que tenemos que ver cómo mejoramos nuestros ingresos”, explicó.

Dijo que además del compromiso de aumento de los 190 soles a sus sueldos, el acta que suscribieron con el gerente municipal el 20 de junio pasado (día de la primera paralización de 24 horas), también incluía otras acciones por parte de la gestión para hacer frente a la crisis, como la reducción de personal.

“Por eso los trabajadores consideramos que si no hay una respuesta o una solución a estos temas, entonces, tenemos que actuar con nuestras medidas que nos asisten a nosotros, en este caso, suspender nuestras labores”, enfatizó.

MÁS JORNADAS A LA VISTA

Ahora bien, el plantón de ayer y la paralización de 24 horas de hoy son solo las primeras medidas acordadas por los miembros del Sutramun.

El acuerdo que tomaron los sindicalistas establece que si no hay una respuesta de parte del alcalde, la próxima medida será un paro en sus labores por 48 horas y no descartaron iniciar una huelga más adelante.

“El siguiente paso sería un paro de 48 horas, si el problema persiste y no se hace absolutamente nada para cambiar el giro de esta gestión vendrá la huelga indefinida, lamento mucho que tenga que anunciar esta medida, pero no es algo antojadizo, son momentos muy graves que estamos pasando dentro de la municipalidad”, afirmó Guillermo Sánchez.

PERJUDICADOS

El Sutramun tiene entre sus afiliados a 1,200 trabajadores. A decir de la dirigencia del sindicato la paralización de hoy será acatada por la totalidad de sus agremiados.

Esto quiere decir que serán los ciudadanos de a pie los más afectados con la protesta, ya que no habrá atención en el servicio de limpieza pública, policía municipal y también algunas áreas administrativas en donde desempeñan funciones trabajadores estables. Respecto a ello, el secretario general del sindicato pidió disculpas a la población por los inconvenientes que se originarán a partir del paro.

CONFLICTO

Frente al anuncio de las medidas de lucha por parte del Sutramun, hasta el cierre de esta edición, el alcalde provincial, Roberto Briceño ni la comuna emitieron algún comunicado al respecto.

No obstante, en su última aparición ante los medios, el burgomaestre aseguró que su gestión no continuará pagando el aumento de los 190 soles por un tema legal que lo podría llevar a la cárcel.

“Reclamen lo que reclamen yo voy a hacer lo que es legal (…) Si les pago lo que me piden yo me voy a la cárcel. Yo tengo mi madre, tengo mi hijo, mi familia y no me voy a ir a la cárcel porque ustedes quieren algo que no les corresponde”, declaró el alcalde.