Alcalde de Nuevo Chimbote quiere transmitir Dragon Ball Z en la plaza mayor (VIDEO)

El alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, no deja sorprender a la población. Esta vez utilizó su cuenta de Facebook para dirigirse a los productores japoneses de la serie animada Dragon Ball Z, a fin de pedirles accedan a darle la autorización de transmitir en pantalla gigante los últimos capítulos del programa, nada menos, que en la plaza mayor.

El burgomaestre sostiene que ese es el pedido de miles de jóvenes y niños que le escriben a diario a sus redes sociales.

"Entre las múltiples solicitudes que me llegan está la transmitir últimos capítulos de Dragon Ball Z en la plaza mayor. Hemos transmitido los partidos de las eliminatorias al mundial de Rusia del 2018, a la cual ya calificamos, ahora los jóvenes me piden se transmitan los últimos capítulos de Dragón Bool Z; pero les quiero responder que eso nos costaría 52 mil dólares y eso está lejos de nuestro alcance, no queremos hacer piratería", manifiesta el alcalde.

Sin embargo, Valentín Fernández usó su cuenta de Facebook para pedirle a los productores japoneses de esta serie, accedan a su petición y la consideren, pues hay millones de fans de Dragón Boll en Latinoamericana.

"Ojalá consideren esta posibilidad, sino nos queda pedirle a "Goku" que es protector de la tierra influya", agrega el alcalde.