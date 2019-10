Alcalde denuncia abandono de Sedachimbote en Casma

Síguenos en Facebook

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Casma, Luis Alarcón Llana, denunció que la empresa prestadora de servicios Sedachimbote se encuentra en abandono y desde hace varias semanas tiene administrador, por lo que hay retraso en resolver los problemas que reportan los usuarios.

Es el caso del asentamiento humano 3 de Setiembre, donde más de 200 familias sufren aniegos de sus calles y viviendas con aguas servidas; sin embargo, a pesar de presentar este problema que atenta contra la salud pública, el gerente de Sedachimbote, Juan Bustamante, pone trabas a las gestiones presentadas por el burgomaestre de Casma.

“Los técnicos nos dicen que hay un atoro en las tuberías de alcantarillado, pero no pueden hacer nada porque no hay administrador. Le pido un Hidrojet al gerente y no envían ayuda”, dijo.