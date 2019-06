Anciana denuncia que sus hijos le quieren quitar sus tierras

Síguenos en Facebook

Una mujer de 69 años vendría siendo víctima de agresión física y psicológica por parte de sus propios hijos, quienes pretenden apropiarse de sus terrenos (chacras) ubicadas en el distrito de Quillo, provincia de Yungay, en la región Áncash. Ella llegó ayer a la ciudad de Casma junto con su nieto para presentar la denuncia ante la Fiscalía y pedir garantías para su vida, porque viene recibiendo amenazas.

Su nieto, Tony Guardia Carrasco, quien acompañó a su abuela, María Espinoza, a realizar la denuncia y solicitar una orden de alejamiento en la Suprefectura de la provincia de Casma.

“Todos los jueves sucede lo mismo, ella viene y me dice que la golpean, la amenazan y como no habla bien el castellano, las autoridades no le hacen caso”, expresó Guardia.

El problema, dijo, tendría que ver con la repartición de terrenos. Los hijos de Espinoza, pese a recibir sus tierras, quieren apropiarse de más propiedades incurriendo a la violencia. Incluso, la agraviada también refiere que sus vástagos le restringen el agua para regar sus plantas.

La desafortunada mujer añadió que sus hijos la amenazan y han llegado al punto de denunciarla ante la Comisaria de Quillo.