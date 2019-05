Aprueban informe que recomienda suspender por 60 días a Yesenia Ponce

Síguenos en Facebook

Yesenia Ponce Villarreal podría ser separada nuevamente del Congreso de la República, esto luego que la Comisión de Ética aprobara el informe que recomienda que la cuestionada legisladora de Áncash afronte una suspensión por 60 días luego de ser investigada por desbalance patrimonial.

CASO

La congresista, quien actualmente no está agrupada a ninguna bancada tras renunciar al partido Fuerza Popular, es acusada de desbalance patrimonial por la compra de una moderna camioneta y el alquiler de un lujoso departamento.

Yesenia Ponce había manifestado que no vive en el inmueble ubicado en el distrito de Surco, el cual -según su versión- estaba alquilado a una empresa. No obstante, esa versión no era cierta, según concluyó la comisión.

Al respecto, el excolaborador de Yesenia Ponce, Aldo Rodríguez Uceda, quien presentó la denuncia, sostuvo que la legisladora habría obtenido dinero ilícito “a raíz de negociados que ha hecho en la gestión pública a través de exministros”.

“Ella alquiló una vivienda de 2,500 dólares mensuales, es decir más de la mitad de su sueldo. (...) El desbalance era notorio, ella dijo que no había vivido, pero yo he asistido a ese departamento”, declaró.

Acotó que por el vehículo desembolsó 73,000 dólares al contado, y que además también realizaba regalos a los trabajadores del Congreso.

Rodríguez mencionó que también ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en Lima por lavado de activos, la misma que también ingresará a la Comisión de Ética.

“Lo que queremos es que le levanten la inmunidad parlamentaria para que ella vaya y responda ante la Fiscalía como cualquier persona que comete delitos”, sostuvo.

Copias del informe que recomienda suspender a Ponce por 60 días serán remitidas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a la Fiscalía para que las investigaciones continúen en ambas instancias.