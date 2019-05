ARCC evalúa encargar obras por S/ 46 mlls a la Región

Síguenos en Facebook

Esta semana el director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Nelson Chui, cumplió una agenda de reuniones, así como inicios e inauguraciones de obras en diversas provincias de Áncash. En medio de sus actividades, ofreció una entrevista a Correo para hablar sobre el proceso de reconstrucción tras las lluvias intensas en Áncash, así como la posibilidad de otorgarle la condición de unidad ejecutora al gobierno regional.

Al asumir el cargo, ¿cómo ha encontrado el avance de la reconstrucción en el norte luego del Fenómeno del Niño?

El presidente (Martín Vizcarra) me encarga que asuma esta responsabilidad, porque la primera etapa ya había sido concretada por los anteriores directores, y ellos vieron básicamente, desde el problema que sucedió, luego hacer la evaluación, el catastro, chequear que las obras eran las que se habían solicitado; pero a pesar de eso, habían algunas dificultades, porque las autoridades de ese entonces, no comunicaron bien. Entonces, definitivamente, ha habido algunos problemas, incluso, que a veces no coincidía la obra que habían planteado con la obra real, han tenido que chequear viviendas, transportes, y eso ha demorado un poco, pero finalmente, los dos (directores) que me han antecedido concluyeron la primera etapa, hicieron el plan, vieron que se requería de normas especiales para poder agilizar los procesos, y como es un aprendizaje, porque nadie estudió para una emergencia, entonces, realmente demoró. Finalmente se logró que se hagan las normas para agilizar los procesos. Cuando entro yo ya era la segunda etapa para dar agilidad a los procesos, y ver cómo desconcentrar, porque vimos que el centralismo hacía mucho daño, que los alcaldes y autoridades vayan hasta Lima a hacer las gestiones, realmente era muy complicado, entonces, el presidente me dijo que tenemos que cambiar de estrategia, de tal manera que podamos acércanos más ellos, como hoy (el día de la entrevista) en Áncash, donde hay más de cien personas que están con representantes de cinco sectores. Nosotros tenemos, en este momento, más de 130 unidades ejecutoras. Acá en Áncash teníamos 34, entonces, imagínese la cantidad que hemos crecido, más alcaldes están apoyándonos. Hay colegios en procesos, se han transferido a los gobiernos locales gran parte de los colegios y ellos ya están haciendo los expedientes. Realmente yo creo que hay un trabajo muy articulado, ya que ahora se hacen las gestiones aquí directamente. Vamos a tener dos oficinas descentralizadas, una en Huaraz y en Huarmey, que van a atender permanentemente. Áncash es una de las regiones más importantes porque tiene más de 3 mil 700 millones de soles en el presupuesto modificado, de los cuales ya se han transferido mil 800 millones de soles, que es el monto financiado hasta la fecha, tenemos casi el 50% de lo transferido, y de eso casi mil millones es al sector transportes.

¿Qué obras vienen próximamente?

Tenemos la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Moyepata, también la adquisición de 86 puentes modulares, que ya está en proceso; el mantenimiento y rehabilitación del tramo San Miguel - Huayán- Succha por 126 millones que está por iniciar; el camino nacional en la zona Conocha - Huaraz por 68 millones de soles; el camino nacional con mantenimiento de Pariacoto por 39 millones; el camino departamental del tramo Huarmey - Succha - Aija por 24 millones 800 soles; el camino departamental por mantenimiento del tramo Nepeña - San Jacinto - Hornillos - Moro, por 65 millones de soles. También tenemos el paquete de obras por empalme del tramo desde Ocros - Ticllos- Cajamarquilla - Rinconada por 84 millones; y Lacramarca - Santa Ana por 130 millones.

Lo que usted me menciona son los proyectos que se van a ejecutar y nos habla de una cantidad importante de recursos que se han transferido; sin embargo, hay un reporte de Contraloría que señala que hay un bajo nivel de ejecución en cuanto a las obras de reconstrucción, específicamente aquí en Áncash.

El problema es a nivel nacional, por eso le digo, los dos primeros años ha sido de ordenamiento, lo que mencioné al comienzo, eso ha implicado por lo menos un año casi perdido, para tratar de ver el catastro, ha complicado un poco, el segundo años empezó a avanzar más. Pero a partir de ahora, ya estamos corriendo, yo creo que ya comenzamos el despegue y creo que a fin de años debemos estar llegando al 35% de ejecución presupuestal y el próximo año, debemos superar esta cifra, para el último año, cubrir con el 30% restante. Estamos en ese objetivo, no es fácil, pero para ello estamos descentralizando los recursos, porque los sectores tenían obras de 100 mil soles, 500 mil soles y más caro le salía enviar profesionales y más el tiempo que se perdía, que darle a los alcaldes que están más cerca de la población. Hemos cambiado la distribución de las intervenciones, ahora ya, la mayor parte de intervenciones va a estar en el gobierno local. Cuando se inició, el gobierno local tenía el 13% de intervenciones y ahora tiene el 71%. Los gobiernos regionales sí se mantienen o quizá bajen un poco y el gobierno nacional sí va a bajar considerablemente.

En el caso de Áncash, ¿se va a incluir al gobierno regional como unidad ejecutora?

Estamos en eso. Justamente, en este directorio (de la Reconstrucción) ya lo estoy planteando para que el Gobierno Regional de Áncash, también sea unidad ejecutora porque ellos no tienen la culpa de que los califiquen en base a las gestiones anteriores, entonces, en base a lo que está este año en capacidad de gasto, vamos a pedirle que nos permitan flexibilizar para que puedan darnos a los gobiernos locales y regionales, que sus anteriores autoridades no cumplieron, pero que las actuales están con todas la intensión de trabajar, y no podemos cortarles, pienso que eso es de justicia, por eso voy a plantearlo.

¿Cuántas obras se piensa encargar al gobierno regional?

Tenemos tres obras de defensa ribereña, que es para prevención, la creación, por ejemplo, del servicio de protección de ribera en Casma, a la altura del sector Casa Blanca, por un monto de 20 millones de soles; la defensa ribereña de Huarmey, a la altura del Arenal, por un monto de 16 millones; y un mantenimiento en río Lacramarca por casi 7 millones. Entonces, todo eso suma 43 millones de soles, y eso estamos viéndolo la posibilidad de darle al gobierno regional, pero como le digo, no depende de mi, yo voy a plantearlo, yo creo que sí van a aceptar. Con eso ya lograríamos que también se incluya dentro del paquete de quienes nos pueden apoyar para hacer obras de emergencia para este año.

¿Aún no es del todo seguro que el gobierno regional sea unidad ejecutora?

Hay bastante posibilidades, porque ya hablé con el presidente de la República, él ha aceptado, hace como 20 días, entonces, voy a hablar con el premier. Yo creo que hay bastantes posibilidades, pero son cinco ministros los que firman y no puedo asegurar yo solo al cien por ciento, pero sí hay bastantes posibilidades de que sí lo hagan.

¿El hecho de que el actual gobernador regional afronte una investigación por presuntos hechos de corrupción no le genera desconfianza o no juega en contra para esta intensión?

En todas estas obras habrá control concurrente. La Contraloría tiene que estar presente, con profesionales para que estén en todas las zonas de tal manera que pueda hacer esa labor. Hay un aporte importante para ver la transparencia y también, nosotros vamos a estar detrás de las obras. Pero como digo, ya La Contraloría es su función y también con Transparencia tenemos un convenio para hacer veedurías ciudadanas, de tal manera que también, las obras más importantes tengan algún tipo de control.

En el caso de Áncash, hay mucha preocupación por el tema de los colegios. Sin temor a equivocarme, hasta el momento no se ha reconstruido ningún colegio como tal

En realidad, para Áncash, como te manifesté ya se están transfiriendo 161 colegios, todos ellos ya están avanzando. Este año, yo calculo que en dos meses debemos tener una cantidad importante de expedientes aprobados, porque se les está dando directivas (a los gobiernos locales), ahora hay uno o dos modeles de arquitectura para los colegios que deben adecuarse a ello, o sea, se les está dando muchas facilidades para que el expediente que demoraba dos o tres meses, sea en un mes o mes medio y tengan el expediente aprobado y pueda iniciar su ejecución. A fin de año yo calculo que ya debe haber más de 100 colegios ejecutándose, o sino 150.

De todos modos entonces las municipalidades van a tener a ser unidades ejecutoras de los colegios

Hemos transferido, a nivel nacional. De los 554 colegios que tenemos a nivel nacional, nos han dado más de 300 (el Ministerio de Educación), prácticamente se han quedado con una cantidad mínima. Nosotros lo que pretendemos, es que nos den también esos 220 (colegios) y que se los demos a los alcaldes para que puedan ejecutarlo.

Usted hablaba sobre el trabajo de prevención, de la primera etapa, pero en muchos casos estos trabajos también han sido cuestionados debido a su calidad, ¿al momento de asumir el cargo ha podido revisar ello?

El trabajo que tenemos es muy largo, estamos recorriendo todas las regiones, estamos mirando de acá para adelante, ya La Contraloría y la Fiscalía verán las denuncias anteriores, nosotros lo que queremos es ver de aquí en adelante cómo hacer para que no hayan problemas, por eso que estamos coordinando con La Contraloría para reforzar el control concurrente, para que las obras sean mejores. Siempre va haber problemas, por diversas razones: porque el expediente no estuvo bien, la empresa era un poco tramposa, o por otras razones, siempre hay un porcentaje, pero lo importante es que la gran mayoría salga bien, lógicamente la justicia deberá actuar, pero vamos a tener un control concurrente con La Contraloría.

¿Cómo ve en el desempeño de los alcaldes en Áncash hasta el momento?

A pesar de que muchos alcaldes de Áncash son nuevos, yo los veo con mucho ímpetu y ganas de trabajar. Si bien es cierto, que cuatro meses han pasado, pero también ha habido lluvias no han podido trabajar, pero ya se están poniendo las pilas. Durante cuatro meses han estado en la transición, que es un proceso, sobre todo los que nunca han sido alcaldes, entonces ya han tomado la rienda, y creo que a partir de junio, comenzamos a correr.

Según su estimación a finales de 2019, cuántas obras se van a ejecutar en Áncash

Estimo que a nivel nacional debemos llegar a 8 mil 800 millones de soles de capacidad de gasto en total, de los tres años, pero en el caso de Áncash, las carreteras, algunas ya deben estar concluidas, otras ya casi concluyendo. Realmente Áncash va a ser una de las regiones que más rápido va a avanzar, conjuntamente con Tumbes e Ica, son tres regiones que están avanzando con velocidad. Áncash, si bien es cierto está recién reiniciándose, yo creo que a fin de año vamos a tener cifras bastante interesantes en cuanto a ejecución.

¿Reconoce que se pudo haber avanzado más rápido este proceso?

Siempre se puede hacer muchas cosas, pero ya las cosas pasadas hay que dejarla en la historia y ver de aquí para adelante. Lo importante es que estamos tomando acciones, estamos haciendo modificaciones sustanciales en la forma de hacer los proyectos, en el acompañamiento, en abrir oficinas descentralizadas, en desconcentrar los recursos, en viajar permanentemente. Definitivamente, estamos acompañando y esto hace que haya mayor presencia.