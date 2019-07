Así opinan los congresistas ancashinos sobre la reforma

Síguenos en Facebook

La región Áncash tiene cinco representantes en el Congreso de la República: Ricardo Narváez Soto (Alianza por el Progreso), María Elena Foronda Farro (Frente Amplío), Carlos Domínguez Herrera, María Melgarejo Páucar (Fuerza Popular) y Yesenia Ponce Villareal. Con el anuncio hecho ayer por el presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto a una reforma que implicaría adelantar las Elecciones Congresales y Presidenciales para el 2020, este podría ser el último año en funciones de los actuales legisladores ancashinos.

PIDE RENUNCIA

Por ello, la reacción de los parlamentarios no se hizo esperar. La congresista María Melgarejo incluso fue captada por las cámaras y fotografías alzando su voz de protesta en el hemiciclo, una vez que el mandatario se retiró de este lugar.

Ya más calmada, en diálogo con Correo, la legisladora dijo “saludar” el anuncio hecho por el presidente, pero consideró que una salida mucho más “económica en tiempo y recursos para el Estado”, sería una renuncia de parte de Martín Vizcarra.

“Bajo el imperio de la Constitución, lo más fácil es renunciar (para Martín Vizcarra). Esto solo llevaría un trámite de cuatro meses y el Congreso estaría convocando a nuevas elecciones, por qué se tiene que esperar hasta un año”, sostuvo.

Para la fujimorista la renuncia de Vizcarra debe ser planteada porque su gestión ha evidenciado “una falta de tecnicismo”.

En otro momento, aseveró que no se aferra al cargo de congresista y se siente satisfecha con la labor que hasta el momento ha venido desempeñando.

“Simplemente soy respetuosa de la Constitución, he volcado todos mis conocimientos para el desarrollo de la región y de mi país y lo seguiré haciendo con cargo o sin cargo”, dijo.

“ES LEGÍTIMO”

Por su parte, el congresista Ricardo Narváez dijo -como posición personal y no de bancada- que está de acuerdo con el anuncio hecho por el presidente Vizcarra, ya que implica adelantar las elecciones no solo para los legisladores, sino también para un nuevo mandatario.

“El presidente está en todo su legítimo derecho de haber presentado este proyecto de ley, seguramente vamos a pronunciarnos luego, llevarlo a un debate para poder consultar a la población en julio de 2020, mediante elecciones generales”, manifestó.

En otro momento, consideró que sus colegas deben “tomar conciencia” de que la crisis que se ha originado entre ambos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), ha sido originada, por decisiones de los mismos parlamentarios.

“Es responsabilidad de ellos también, en la forma cómo han manejado el Congreso en tres años, han propiciado los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo”, remarcó.

Narváez reconoció que una renuncia del presidente sí implicaría plazos más cortos para los nuevos comicios; no obstante, remarcó que la decisión que ha tomado está “calzada en la Constitución”.

El legislador sí mostró su preocupación por los efectos colaterales que podría generar esta crisis, sobre todo en la economía del país.

“ES CONSTITUCIONAL”

Aunque aún cumple una suspensión, María Elena Foronda Farro, congresista electa por Áncash, también opinó sobre el anuncio hecho por el presidente Vizcarra. La suspendida parlamentaria indicó que está a favor de esta propuesta, porque se encuentra dentro del marco de lo establecido en la Constitución Política del Perú.

“Yo considero que el mensaje presidencial es una salida constitucional y democrática que puede ayudar a resolver el problema de la crisis institucional (…) se ha dicho claramente que se han hecho algunas modificaciones al tema de inmunidad (parlamentaria), que en realidad, se ha convertido en impunidad. La inmunidad es para ejercer la función de fiscalización y no para ocultarse detrás de eso y no ser investigados por la Fiscalía de la Nación”, opinó al tiempo de remarcar que esta postura es personal porque aún no sostienen una reunión como bancada.

Foronda criticó duramente la actitud de los parlamentarios fujimoristas, quienes fustigaron a Vizcarra mientras hacia el anuncio de propuesta de adelanto de elecciones. Para ella, esto evidencia “una dictadura parlamentaria”.

“No respetan la embestidura. Lamento que nadie de la mesa parlamentaria haya hecho ningún esfuerzo por mantener el orden, es el totalitarismo en su máxima expresión”, señaló.

En esa misma línea, María Elena Foronda consideró que los legisladores deben realizar un debate alturado de esta propuesta.

Correo trató de comunicarse con el congresista Carlos Domínguez, pero no tuvimos éxito. Sin embargo, a través de redes sociales cuestionó los anuncios hechos por el presidente Martín Vizcarra.

En tanto, hasta el cierre de esta edición, la parlamentaria Yesenia Ponce no emitió pronunciamiento alguno.