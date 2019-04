Briceño y sus primeros tropiezos como alcalde de MPS

Síguenos en Facebook

Roberto Briceño Franco cumple mañana 100 días como alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS). Al momento de asumir este importante cargo, el arquitecto de profesión realizó una serie de ofrecimientos como la compra inmediata de compactadores para mejorar el servicio de limpieza pública, lo cual hasta el momento no ha podido concretizar. Además, estos primeros meses de gestión se han visto envueltos en una serie de problemas que la actual administración no ha sabido dar solución, tal es el caso del conflicto con un grupo de comerciantes del Mercado El Progreso que se resisten a cambiar el giro de sus negocios, pese a que de ello depende la construcción del nosocomio en el referido sector.

COMPACTADORAS

El 1 de enero, tras jurar como alcalde provincial, Roberto Briceño anunció como una de sus primeras medidas la adquisición inmediata de cinco compactadoras para el servicio de recojo de basura. Es así que, en febrero, el pleno de regidores aprobó la compra directa de 10 unidades para la limpieza pública, tras el pedido de los funcionarios municipales, quienes informaron que la comuna solo cuenta con tres vehículos que a duras penas prestan el servicio de recojo de residuos sólidos en Chimbote. Hasta la fecha la municipalidad no ha podido adquirir las compactadoras que deben usar el sistema de combustión a gas.

Ayer, al ser consultado sobre el tema, el alcalde Briceño sostuvo que las unidades no han podido ser adquiridas debido a que no hay stock de compactadoras que funcionen a gas. En tal sentido, señaló que la adquisición ya no se realizará mediante una compra directa sino a través de un proceso ordinario, el cual demoraría unos dos meses.

“Hay un problema, no hay (compactadoras a gas) en stock, vamos a hacer un proceso normal. (...) Dos meses más o menos (va a demorar), vamos a tener que alquilar volquetes, no nos queda de otra”, refirió el burgomaestre.

VASO DE LECHE

Aunque es un problema heredado de la anterior gestión, hasta el momento la comuna no ha podido realizar la compra de insumos para el Programa de Vaso de Leche.

A lo largo de estos últimos meses, la adquisición de los productos por un valor de dos millones de soles ha sufrido diversas postergaciones. La última de ellas se dio por una disposición del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce), que ordenó a la comuna que modifique las fechas para el registro de participantes, presentación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, tras advertir algunos errores en el proceso que “podrían afectar la celeridad y transparencia en los procedimientos de selección”, informó RSD.

Según la última modificación, la nueva fecha para la entrega de la buena pro es el viernes 12 de abril. Vale mencionar que inicialmente este acto debía realizarse el 5 de marzo.

En anteriores declaraciones, el gerente municipal Jesús Rodríguez Fuentes reconoció que existen productos para atender a los beneficiarios solo hasta este 10 de abril.

Ayer, el alcalde Briceño reconoció que de haber persistido esta situación se hubiese realizado una compra de urgencia.

CONCURSO

El primer traspié de la gestión de Roberto Briceño fue el concurso para la contratación de personal CAS, el cual terminó siendo cancelado tras diversos cuestionamientos.

En marzo pasado, la comuna abrió la convocatoria para contratar, en un principio, a 260 trabajadores. Las críticas se dieron desde el momento en que inició la recepción de los documentos de los postulantes, debido a que se cobró S/ 8.3 por derecho de trámite, cuando no correspondía. Aquel día también se eliminaron algunas plazas, lo que aumentó el malestar entre los aspirantes.

Fueron más de 1,600 solicitudes las que recibió la MPS; esta situación conllevó a los funcionarios a reprogramar en más de una vez los plazos del concurso.

No obstante, lo que terminó desencadenando la cancelación del concurso fueron los indicios sobre un presunto direccionamiento a favor de la gente ligada a la actual gestión y que viene trabajando en la comuna. El burgomaestre provincial terminó aceptando que los requisitos que se exigían a los postulantes eran muy flexibles y aseguró que en una próxima convocatoria se contarán con perfiles más exigentes.

La semana pasada, el nuevo gerente de Recursos Humanos, Edgar Rucana (quien fue designado en el cargo luego que su predecesora renunciara por los cuestionamientos), señaló que todavía no hay fecha estimada para que se realice el nuevo proceso de contratación.

MERCADO

Otro problema que ha tenido que enfrentar la actual gestión es el conflicto con un grupo de comerciantes del Mercado El Progreso.

A pesar de que se les ha brindado alternativas como trasladarse a otros centros de abasto, estas personas se resisten a realizar el cambio de giro de sus negocios, es decir dejar de vender productos húmedos como carnes o verduras; lo cual es un impedimento para que se autorice la construcción de un hospital, valorizado en más de 40 millones de soles, en el referido pueblo joven.

En reiteradas ocasiones la comuna ha dado ultimátum a los comerciantes para que inicien los trámites de cambio de giro, pero ellos han mantenido su posición de seguir trabajando en el mismo rubro debido a la falta de firmeza de la autoridad.

Según el alcalde, agotarán el diálogo antes de tomar medidas más radicales.

100 DÍAS

El alcalde Briceño indicó que vienen elaborando un informe sobre cómo encontraron la comuna y lo que se ha avanzado en estos 100 primeros días. No obstante, aclaró que no se realizará ninguna audiencia pública para exponer el trabajo de estos primeros meses y que solo convocarán a una rueda de prensa.

El burgomaestre reconoció que no han avanzado como lo tenían previsto debido al estado en que encontraron la comuna.

“No hemos tenido la rapidez que hubiéramos querido porque hemos encontrado todo malo; yo pensaba encontrar 10 bombas, hemos encontrado 100, y eso ha originado que no podamos empezar al ritmo que queramos”, admitió.

Vale precisar que esta no es la primera vez de Briceño en la gestión pública. Antes fue gerente de Obras de la comuna que hoy dirige y también regidor provincial.