Caldas mantendrá en el cargo a asesor implicado en presunta falsificación

El alcalde de Nuevo Chimbote, Domingo Caldas, mencionó que por el momento no apartará del cargo a su asesor externo, Juan Vásquez, quien es investigado por presunta falsificación de documentos.

“Yo creo que la justicia va a determinar si es cierto o no, conversamos con el amigo Juan Vásquez y dice que no hay ningún problema”, mencionó.

El burgomaestre sostuvo que recién tomaría acciones si es que el caso se judicializa. “Yo no soy abogado, no soy juez, mientras él no tenga un juicio (no realizaré cambios), ahora solo es una denuncia”, refirió.

Como se recuerda, la Oficina de Control Institucional de la comuna sureña pidió a la Fiscalía que investigue al asesor al advertir que el título profesional que presentó en su legajo habría sido expedido de manera irregular