César Álvarez es condenado a 4 años de cárcel por el caso SISA

Una nueva condena se dictó en contra del expresidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, por un hecho de corrupción. En esta ocasión la exautoridad fue sentenciada a cuatro años de prisión efectiva por el caso SISA, al ser hallado culpable del delito contra la administración de justicia en la modalidad de colusión simple, en agravio del Proyecto Especial Chinecas.

CONDENA

La mañana de ayer, en el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia del Santa se realizó la audiencia en la que el juez Joseph Arequipeño Ríos dictó los lineamientos de la sentencia.

César Álvarez escuchó la decisión del magistrado desde el establecimiento penitenciario de Cochamarca, en la región Pasco, mediante videoconferencia.

Joseph Arequipeño consideró que el Ministerio Público si logró demostrar que el exmandatario ancashino se coludió con un representante de la empresa SISA para que se elabore el perfil técnico del Proyecto Especial Chinecas, por el cual se pagó más de cinco millones de soles.

Por esta razón decidió condenar al exgobernador a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión simple.

Álvarez Aguilar también fue inhabilitado por 4 años para el ejercicio de cargos públicos.

Absueltos. No obstante, respecto a los demás procesados, los exfuncionarios del proyecto irrigador: Carlos Peralta Ruiz y Víctor Francisco Córdova Gonzáles, y un representante de SISA, Edmundo Cornejo Muñoz, el juez Arequipeño Ríos determinó que sean absueltos debido a que no se acreditó su participación en los actos colusorios.

REPARACIÓN

El representante del Sexto Juzgado Penal Unipersonal también determinó que, tanto César Álvarez como la empresa SISA, deben cumplir con el pago solidario de 200 mil soles por concepto de reparación civil.

Vale mencionar que el actor civil del proceso, había solicitado al juez que los procesados paguen 5 millones 272 mil soles, lo cual no fue aceptado, debido a que el perfil si se llegó a elaborar.

PRECEDENTE

El fiscal anticorrupción Carlos Roncal calificó como correcta la decisión del juez, a pesar de que solo fue hallado culpable el exgobernador regional. Al respecto, explicó que existe un precedente como es el caso del exalcalde del Callao, Álex Kouri, quien también fue el único sentenciado en un proceso por corrupción.

“Consideramos que es una decisión correcta (...) Hay un precedente en el caso de Álex Kouri, solo se condenó al alcalde y no al extraneus porque no había sido procesado”, mencionó.

En este sentido, el fiscal explicó que los testimonios de colaboradores eficaces permitieron conocer que los acuerdos colusorios se realizaron con el representante de la empresa SISA, Samuelos Vasconcellos Boggios, quien no ha formado parte de este proceso.

“Ha quedado demostrado que ha habido una concertación con la empresa SISA, no con el señor que ha sido procesado en este momento que era Cornejo Muñoz, sino con el otro representante que era el señor Vasconcellos. Esa información ha sido obtenida a través de las declaraciones de los colaboradores eficaces, que han señalado que Álvarez venía coordinando, pactando, negociando, la entrega de ese perfil a SISA”, indicó el representante del Ministerio Público.

Odebrecht

El fiscal Roncal recordó que la empresa Odebrecht estuvo a punto de hacerse cargo de Chinecas, durante la gestión de César Álvarez; no obstante, en base a los testimonios de los colaboradores eficaces, la constructora brasileña ya no intervino en este proyecto debido a que no aceptó pagar el diezmo que exigían los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash.

“Ha quedado demostrado que -por la declaraciones de estos colaboradores, inclusive una persona que vino de Brasil- para la ejecución de Chinecas habría estado de por medio el pago de un diezmo y como la empresa (Odebrecht) pedía que el porcentaje se disminuya, fracaso el acuerdo. Ellos dijeron que solo pagaban el 2.5%, se estancó el acuerdo y allí entró a tallar SISA”, explicó.

OTRA INVESTIGACIÓN

En marzo último, Correo informó que el fiscal anticorrupción del Santa, Wilder Delgado Flores, dispuso el inicio de una investigación preliminar al tomar conocimiento del testimonio de un testigo de reserva -durante el juicio por el caso SISA- que dijo que ese perfil fue elaborado a la medida de la empresa brasileña Odebrecht, a la que se tenía planeado entregar el proyecto cuando saliera a licitación.

Por este nuevo caso son investigados el exgerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Áncash, Dirsse Valverde Varas; el representante del Consorcio SISA, Samuel Vasconcellos Boggio, y el exfuncionario de Chinecas y esposo de la fiscal superior Nancy Moreno Rivera, Ismael García Rivera. El delito también es colusión.

Según el testigo, los ahora investigados “habrían tenido participación en el proceso y ejecución de la elaboración” del cuestionado perfil SISA.

Esta persona relató que en el entorno del entonces gobernador regional, César Álvarez, existían dos grupos : uno de ellos habría estado dirigido por el exasesor presidencial Martín Belaunde Lossio y el otro por Dirsse Valverde Varas, a quien la Fiscalía en el caso “La Centralita” ha considerado como el presunto testaferro de Álvarez y además el nexo entre la gestión del exmandatario y la empresa Odebrecht.