Preocupados por los constantes cambios en la dirección ejecutiva, los trabajadores de la Red de Salud Pacífico Sur realizaron una protesta la mañana de ayer, con la finalidad de pedirle al gobernador regional Henry Borja Cruzado que se respete la institucionalidad y que a las personas que asuman el cargo, además de cumplir el perfil y no tener denuncias, se les permita trabajar.





CAMBIO

El viernes último se emitió la Resolución Ejecutiva Regional 194-2022, mediante la cual se designó a Gladys Yovana Obregón Hurtado como titular de la Red de Salud Pacífico Sur, en reemplazo de Jesús Cruzado, quien había asumido este importante cargo en marzo último.

En tan solo cinco meses se han registrado seis cambios en la dirección de la institución. En diciembre último, el gobernador Borja cesó a Marlón Tello (quien fue nombrado en la gestión de Juan Carlos Morillo) para designar a Jorge Cabrera, quien fue cambiado al poco tiempo por cuestionamientos de los trabajadores.

Luego, la subdirectora de la Diresa, Sheyla Chumbile, ocupó el cargo por menos de un mes. La reemplazó Antonio Fukuda, quien solo duró cuatro semanas.

Carlos Misaico se desempeñó como director de la Red Sur por dos meses y fue reemplazado por Jesús Cruzado, quien hoy deja el cargo luego de un mes.





PREOCUPACIÓN

Los trabajadores mencionan que estos cambios se dan cuando aún se enfrenta la emergencia sanitaria por la COVID-19, y últimamente se viene realizando una ardua labor por el incremento de los casos de dengue, principalmente en la provincia de Casma.

Explicaron que deben pasar varias semanas para que el nuevo funcionario conozca el funcionamiento de la institución, lo cual termina afectando el trabajo que se realiza para enfrentar estos problemas sanitarios.

“Pedimos al gobernador regional que ya no se sigan realizando más cambios, queremos que se respete la institucionalidad de la Red de Salud Pacífico Sur. No es posible que en cinco meses hayan designado a siete directores. Es un abuso, no sabemos con qué criterio están haciendo eso. Nosotros los trabajadores también nos vemos afectados”, expresó un trabajador.

Los servidores exigieron al mandatario ancashino cambios que brinden sostenibilidad teniendo en cuenta que la Red de Salud Pacífico Sur atienen a más de 336 mil personas, un cuarto de la población de la región.

De igual forma, consideraron que debe haber un buen filtro a fin de que las personas que ocupen la dirección cumplan el perfil y no se encuentren implicados en actos de corrupción o denuncias.