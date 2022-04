La Universidad Nacional del Santa (UNS) enfrenta diversas deudas que fueron generadas durante la pasada gestión de Sixto Díaz Tello, así lo informó, con preocupación, la rectora América Odar Rosario.

MIRA AQUÍ: Pobladores de Nuevo Chimbote exigen acciones para proteger a menores





DEUDAS

Odar Rosario, quien en enero último asumió las riendas de la UNS, declaró ayer que su antecesor dejó una serie de deudas que viene afectando el presupuesto de la institución.

“Nuestro presupuesto se ha secado. Debemos ajustar nuestros cinturones (...) Hemos tenido que asumir deudas, como las de Indecopi: 430 mil y 100 mil soles por los centros de producción y barreras burocráticas”, expresó la catedrática a Radio Santo Domingo.

La rectora agregó que también han tenido que atender deudas con docentes, a quienes se les debía hasta cuatro meses de salario.





OBRAS

De otro lado, América Odar mencionó que se vienen identificando situaciones irregulares en las obras que licitó la anterior gestión.

Una de ellas es la construcción del edificio de Biotecnología, en la cual se ha detectado una presunta sobrevaloración de un millón de soles. Acotó que se intenta conciliar con la empresa constructora a fin de evitar un perjuicio económico a la universidad.

“Yo recién entro y no puedo pagar una sobrevaloración por un supuesto error (...) Yo pedí conciliación, en todo caso que me denuncien y que me ordene el juez y yo pago. La empresa ya se ha retirado de la obra y vamos a llegar a la conciliación el 27 de este mes”, mencionó.





RESOLUCIÓN

Vale indicar que, a finales de marzo último, el Indecopi emitió la resolución en la que se ratifica la sanción contra la UNS por imponer barreras burocráticas para la obtención de grados académicos. La denuncia fue impuesta hace tres años por Acurea, en representación de nueve estudiantes y graduados.