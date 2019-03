Comunas de Comandante Noel y Buena Vista no reportan informe de transferencia

Síguenos en Facebook

El titular de la Gerencia Regional de Control de Áncash, David Quiroga Paiva, informó que las Municipalidades distritales de Buenavista Alta y Comandante Noel no han cumplido con reportar información sobre el proceso de transferencia.

Ayer fue el ultimo día para la entrega de documentos, sin embargo, quedaron omisos.

El gerente regional de control de la Contraloría, David Quiroga Paiva, dijo que se identificarán las áreas de las municipalidades en donde se “ha entorpecido” la entrega de información.

No obstante, remarcó que, según la norma, los responsables del proceso de transferencia son los titulares de las entidades edilicias, tanto de la gestión saliente como la entrante.

En las comunas en las que la Contraloría llevará a cabo una auditoría - luego de concluido el operativo - se determinarán quiénes son los responsables de que no se haya cumplido con la presentación de los documentos de transferencia. “Los municipios que no han cumplido, hasta hoy viernes (ayer) que cerramos, estableceremos si es que vamos a hacer o no la auditoría, porque en algunos casos pueden existir razones excepcionales como para no hacer una auditoría”, indicó Quiroga.

SANCIONES

Dijo que además de las sanciones administrativas que como Contraloría puedan adoptarse, que son las inhabilitaciones, esta omisión también acarrea denuncias penales que serán entabladas a través del Ministerio Público, según sea el caso.

La Contraloría ha venido acompañando el proceso de transferencia de gestiones desde el pasado 21 de julio, que se publicó la norma correspondiente.

Como se sabe, en Áncash son en total 39 municipalidades que no han reportado sus informes de transferencias. Es la segunda región con más alto índice de omisión.