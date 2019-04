Condenado por golpear a expareja

Síguenos en Facebook

André Ñope Pérez (22) fue condenado a tres años de pena suspendida tras haber agredido a su expareja, la estudiante de medicina Roxana Miranda Rojas.

La jueza Lis Reto De Los Ríos, del Tercer Juzgado Unipersonal de Nuevo Chimbote, sentenció a Ñope Pérez por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones leves, luego de que se acogiera a la terminación anticipada y aceptara su culpa. Los hechos ocurrieron el 1 de mayo del 2017.

La agraviada se mostró disconforme con el fallo pues considera que las lesiones que le ocasionó su expareja en el rostro no fueron leves sino graves. “André me golpeó, de un puñete me ensangrentó la boca y la nariz, me sacó mis dientes, fue grave lo que me hizo. Yo estuve un año y medio con tratamiento psicológico por el trauma que sufrí”, dijo, indignada. Por su parte, el abogado Roger Medina Rosales explicó que la Fiscalía y el acusado acordaron la terminación anticipada, “ya no había posibilidad de que se busque variar el delito, pese a que el daño que sufrió mi patrocinada fue muy grave”.