Contingencia de hospital en marcha, pero MPS no resuelve problema con comerciantes

Todo quedó listo para la ejecución del plan de contingencia para el futuro hospital El Progreso con la entrega formal del local comunal del referido pueblo joven, donde funcionara el centro de salud de la zona mientras se realiza la obra del nosocomio, al consorcio encargado de los trabajos; no obstante, a pesar de ello, hasta el momento la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) no ha podido resolver el problema con los comerciantes del mercado dedicados a la venta de productos húmedos, quienes no pueden permanecer cerca al lugar donde se encontrará el hospital.

ENTREGA

Ayer, el coordinador de Obras del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), adscrita al Ministerio de Salud, Andemar Franco Mendoza, firmó el documento de entrega de terreno a los representantes del Consorcio Ejecutor, quienes desde hoy deberán iniciar los trabajos referidos al plan de contingencia, el cual tendrá un plazo de ejecución de 90 días y un presupuesto de 2.9 millones de soles.

El funcionario precisó que en el terreno del local comunal del pueblo joven El Progreso se acondicionarán los consultorios, la sala de emergencia y otros ambientes, para que en este lugar pueda funcionar de manera provisional el centro de salud.

Respecto a la construcción del hospital El Progreso, que se ejecutará en el terreno donde ahora funciona el centro de salud, Andemar Franco informó que el Pronis se encuentra en pleno proceso de elaboración del expediente técnico.

PENDIENTE

El alcalde Roberto Briceño Franco sostuvo que se encuentran buscando un lugar cercano donde puedan ser reubicados los comerciantes de productos húmedos (carne, pescado y pollo) del mercado El Progreso, en caso no acepten el cambio de giro de sus negocios.

Como se sabe, el hospital no puede ser construido a menos de 100 metros de donde se expenden productos húmedos.