Contraloría observa infraestructura de colegios

Las conclusiones de la visita preventiva realizada por La Contraloría General de la República a 51 colegios de Áncash, en el marco del operativo “Buen inicio del año escolar 2019”; dan muestra de problemas de infraestructura, equipamiento y acceso a servicios en diversos planteles de la región.

Se trata del informe 651 - 2019, que el ente de control, a través de Gerencia Regional de Control ha puesto de conocimiento al titular de la Dirección Regional de Educación de Áncash (DREA), Robert Medina Gamboa.

Los auditores de La Contraloría visitaron, de manera aleatoria, diversas instituciones ubicadas en las provincias de Áncash, solo unas semanas antes del inicio de las labores académicas, cuando aún se desarrollaba el proceso de matrícula.

La revisión del personal de control ha estado enfocada a los documentos de gestión, la infraestructura, equipamiento, acceso a servicios y el correcto proceso de matrícula en los planteles.

INFRAESTRUCTURA

El informe de La Contraloría indica que se pudo corroborar que 30 instituciones educaciones tenían el cerco perimétrico en mal estado, en 34 planteles habían ventanas también en malas condiciones, mientras que en otras 24 se reportaron aulas en la misma condición.

Respecto a los techos en mal estado, 19 planteles hacían frente a este problema; y otros 25 tenían daños en la infraestructura de sus paredes. Las losas deportivas de 18 colegios también han sido catalogadas como deficiente en cuanto a su infraestructura.

Todas estas condiciones, subraya La Contraloría, contravienen la norma de “requisitos de seguridad” contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Al tratarse de planteles públicos, la entidad enfatiza en que debe tenerse en cuenta el cumplimiento de este aspecto.

Por si eso fuera poco, también se han detectado fallas en cuanto a los elementos y condiciones destinadas para la prevención y mitigación de daños producto de desastres naturales o cualquier otra emergencia en los colegios.

Así, se tiene que 36 colegios visitados carecen de rampas de acceso para personas con discapacidad, en 30 no hay extintores, en 24 no hay barandas en zonas con niveles pronunciados y otros 19 locales educativos las escaleras también tienen esta carencia.

Respecto a los extintores, en 13 colegios no están ubicados en lugares de fácil acceso, 9 tienen el equipo pero sin tarjeta de control y otros 9 lo tienen vencidos.

La Contraloría ha advertido también que encontró 29 colegios sin una malla de protección en sus losas deportivas y que en 22 no hay carteles de señalización, útiles al momento de una emergencia.

Además de la infraestructura propiamente dicha, también se han advertido insuficientes número de aulas en 12 colegios y poca cantidad de sillas y mesas en cinco planteles. En otros 11 planteles, los docentes no cuentan con mobiliario y en 29 no se encontró un inventario de los bienes del local.

SERVICIOS

El acceso al agua, internet u otros servicios básicos también ha sido advertido en varios planteles visitados.

Por ejemplo, se tiene que 39 planteles no tienen teléfono, 25 carecen de internet y en 13 no se realiza el servicio de recojo de basura.

Asimismo, al momento de la visita, dos colegios tenían restricciones en el servicio de agua y otros dos carecían de desagüe. A ello, debemos sumarle que en 21 locales se hace necesario el mantenimiento o sustitución de urinarios para los menores.

“Los hechos advertidos generan el riesgo de afectar la continuidad y calidad de las labores académicas, así como a la salud de la comunidad educativa, por falta de servicios considerados como básicos”, advierte el informe de auditoria.

DOCUMENTACIÓN

Los auditores también han presentado conclusiones respecto a los documentos de gestión y a la presencia de profesionales necesarios para el acompañamiento de los niños y adolescentes de los colegios de Áncash.

El documento indica que hay 30 colegios en donde no se tiene un plan de gestión de riesgos de desastres actualizado y en 29 aún está pendiente la conformación de la comisión de educación ambiental y la gestión de riesgos de desastres.

De igual manera se alerta que 30 colegios no tienen un plan de trabajo actualizado y 29 carecen de un plan lector actualizado y aprobado.

Respecto a la orientación y acompañamiento educativo, La Contraloría advierte que en 42 colegios no hay un psicólogo a disposición de los estudiantes. Además hay 33 instituciones educativas en las que no se han conformado los comité de tutoría y consejería para este año.

En 8 colegios, al momento de la inspección, aún no se había implementado el libro de incidencias sobre violencia y acoso entre escolares.

“Los hechos advertidos generan el riesgo de afectar a la gestión de la comunidad escolar, así como a aspectos de seguridad de los estudiantes, acciones de prevención de violencia escolar, tratamiento de casos de acoso entre estudiantes, limitando la adopción de acciones correctivas, perjudicando la convivencia entre sus integrantes”, se menciona sobre este punto en el informe.

MATRÍCULA

La Contraloría ha observado que el proceso de matrícula no se dio de manera correcta en todos los colegios públicos. Por ejemplo, en 35 no se publicó en un lugar adecuadamente visible el número de vacantes por grado y sección y en 25 no se dio a conocer el cronograma de este proceso a través de un aviso.