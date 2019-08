Contraloría observa licitación de la MPS para el PAN-TBC

Síguenos en Facebook

Más problemas para la gestión del alcalde Roberto Briceño Franco. Ahora, la Contraloría General de la República ha observado el procedimiento de adjudicación simplificada 18- 2019 que lanzó la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) para abastecerse con productos para la distribución de canastas a los beneficiarios del Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis (PAN - TBC), quienes también se han visto afectados por el desabastecimiento de alimentos del Programa de Alimentación Complementaria (PCA), que administra la comuna.

La comuna colgó las bases de este proceso la noche del 6 de agosto último, un día antes de la anunciada protesta de los beneficiarios del PCA y del PAN - TBC para que la municipalidad cumpla de una vez por todas con abastecerlos de productos.

Sin embargo, del 8 al 13 de agosto, la Contraloría, a través del Órgano de Control Interno (OCI) de la propia municipalidad provincial, ha ejecutado una acción de control advirtiendo la existencia de “situación adversas” que, a decir de ellos, ponen en riesgo que se logre adjudicar con éxito el servicio.

DESACTUALIZADOS

Las conclusiones del informe de control 22 - 2019, ya han sido comunicadas al despacho del alcalde provincial, Roberto Briceño el mismo 13 de agosto, a través del oficio 871 - 2019.

La principal observación hecha por la Contraloría es que las bases administrativas usadas para sacar adelante este proceso “están desactualizadas y su contenido presenta falta de objetivad”, con lo cual - señalan - “podría afectar la continuidad o conclusión del procedimiento de selección y con ello el abastecimiento oportuno del Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia”.

Resulta que los funcionarios encargados de este proceso de selección, no tuvieron en cuenta modificación hechas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) el 27 de junio de este año, a las bases estándares en los procesos licitados por entidad del Estado. Cabe señalar que ese mismo día que entró en vigencia la modificación del OSCE , a través de una resolución de la Gerencia Municipal, la comuna aprobó el expediente de contratación del proceso de selección en mención.

Luego, el 5 de agosto, la Gerencia Municipal emitió una nueva resolución aprobando las bases, las mismas que fueron colgadas en el Seace el 6 de agosto.

“(...) se advierte que la entidad empleó una versión desactualizada de bases estándar para elaborar las bases administrativas de la adjudicación simplificada”, señala la Contraloría en su informe, subrayando que de este modo la municipalidad “inobservó” el artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El no usar las bases estándar establecidas por el OSCE ha originado diversos hechos que pueden poner en riesgo el proceso de adjudicación. Así, por ejemplo, se observa que el factor de evaluación para la propuesta de los postores no está definido según la normativa vigente, mencionan los auditores.

HABLA EL ALCALDE

Correo buscó la versión del alcalde Roberto Briceño. Si bien la autoridad municipal dijo desconocer sobre el contenido de este informe, aseveró que analizará las recomendaciones que ha hecho la Contraloría y “se tendrán que acatar”.

Sobre el desabastecimiento en los programas sociales, remarcó que sancionarán a los responsables por esta situación, pero que es algo “que viene de atrás”.

“Siempre cuando acaba una gestión tú llegas y te encuentras con eso (...) han habido responsabilidades que se van a sancionar”, mencionó.

PROMESA

La última protesta hecha por los comedores populares y beneficiarios del PAN - TBC hizo que la gestión municipal anunciara una compra directa de productos para solucionar el problema de desabastecimiento. El acuerdo establecía que desde el pasado lunes 12 del corriente se iban a distribuir productos, pero ayer Correo se comunicó con Nancy Ruíz, presidenta de la Organización de Afectados con Tuberculosis (OAT), quien afirmó que esta promesa aún no se cumplía.

“Me he comunicado con la ingeniera encargada del programa y me dice que aún no se hace la compra, que en el caso de nosotros (PAN-TBC), va a tardar unos días más, pero me han prometido que la otra semana ya se iniciará la distribución”, dijo.

Los beneficiarios del PAN - TBC reciben 9 productos en sus canastas que suelen llegar pasado los días 20 de cada mes a los establecimientos de salud.

Al respecto, Briceño aseguró que ya están abastecidos de alimentos tanto para comedores como para el PAN - TBC.