Una luz de esperanza. El número de fallecidos por coronavirus en los hospitales de EsSalud, así como en el hospital Eleazar Guzmán Barrón está registrando una tendencia a la baja, y esto se debe a que están aplicando otros protocolos para combatir la COVID-19.

El gerente de la Red Asistencial Áncash de EsSalud, Ramón De la Cruz Castillo, explica que a diferencia de las primeras semanas cuando el virus llegó a nuestro país y había desconocimiento sobre la mejor forma de cómo combatir la enfermedad, tanto en el tratamiento de pacientes como en la farmacología; hoy tienen nuevas estrategias de tratamiento.

“Al comienzo se le decía a las personas que si tienen síntomas, que se queden en casa y tomen Paracetamol. El paciente llegaba al hospital cuando se sentía grave y era difícil ayudarlo. Ahora no, en EsSalud desde el primer síntoma aplicamos Ivermectina y Azitromicina, así ayudamos a que la enfermedad no haga un cuadro crítico. Por eso, el número de fallecidos ha disminuido a diferencia de las primeras semanas”, señaló el médico, quien resaltó que su personal ha puesto mayor interés en acudir a los domicilios de las personas con síntomas para medicarlas y hacerles el control, esto al comprobar que el 80% de infectados no acude a los centros de salud.

Número de fallecidos ha disminuido en 30%

El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional, Leandro Pérez Rodríguez, informó que el número de fallecidos en los últimos día ha disminuido en un 30%. Indicó que se ha puesto más interés en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo lamentó que no existan suficientes médicos intensivistas para la zona COVID-19.

“Contamos con tres médicos intensivistas, pero no es suficiente. De qué vale tener ventiladores si no va haber personal las 24 horas para vigilar al enfermo de UCI”, acotó.

Hasta el momento, la Diresa ha reportado 369 muertos en Áncash.

