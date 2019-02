Despiden a servidora de hospital por no compartir su sueldo con practicante

Una trabajadora, una practicante y el director del Hospital San Ignacio de Casma llegaron a acuerdo que ellos mismos reconocen que fue ilegal, sin imaginarse las consecuencias que esta situación podrían originar. Antonella Mesarina Araujo, quien hasta el 31 de enero fue secretaria del director del nosocomio, Jaime Velásquez Zúñiga, denunció que el funcionario le estaba obligando a compartir la mitad de su salario mensual con una practicante que solicitó un puesto ad honorem.

Todo empezó a inicios de mes de enero cuando Maite Rivero Culli solicitó realizar sus prácticas como asistente de secretaria del despacho de dirección del nosocomio.

Aquella vez, debido a la carga de trabajo, el director y la entonces secretaria se pusieron de acuerdo para que esta última le entregue como propina 800 soles a la practicante. Sin embargo, llegada la fecha del pago, Mesarina recibió un bono de escolaridad, el mismo que también habría sido obligado a compartir con su asistente.

Según la versión de Antonella Mesarina, el director del Hospital, Jaime Velásquez, le quiso obligar a que comparta la mitad de su sueldo con la joven practicante de administración.

Ante su negativa, este decidió concluir con su contrato, remitiendo un oficio a la red solicitando el cese de su persona. “Yo me abastecía en mi área sin embargo la chica solicitó prácticas no remuneradas y empezó a apoyar. Quedamos en que le iba a dar algo de mi sueldo, pero tampoco le voy a compartir hasta mi bono que me pertenece por ley”, expresa la extrabajadora.

SE DEFIENDE

Toda la conversación fue grabada en un audio, el cual fue emitido a través de las emisoras locales de Casma. Sobre el tema el director del Hospital, Jaime Velásquez, señala que Mesarina solicitó de manera verbal apoyo porque no se daba abasto. Asimismo, indicó que las trabajadoras del área de secretaría se pusieron de acuerdo en la entrega de una propina, pese a que reconoce que era un acto irregular.

“Desde un primer momento yo les he manifestado que lo que estaban haciendo era ilegal. Quizá pequé de bondadoso por querer dar oportunidad de trabajo a los casmeños”, señaló el funcionario.

A pesar que el director del nosocomio casmeño asegura tener ganas de apoyar a sus paisanos, resulta contradictorio su accionar, toda vez que es acusado de exigir a su trabajadora de confianza compartir su sueldo que por ley le pertenece.

Lo cierto es que la joven madre de familia fue retirada del cargo y la joven practicante que solicitó ganar experiencia ad honorem, hasta hoy espera que le cumplan con lo acordado “verbalmente”.

Sobre el tema no se ha manifestado nadie de la Red de Salud Pacífico Sur, pese a que tienen conocimiento del hecho irregular.

CESAN A DIRECTOR

Luego de la difusión de audios y la denuncia pública de la extrabajadora, el titular del nosocomio fue cesado del cargo. En su reemplazo fue designada como encargada la médico cirujano, María Elena Mejía Carranza.

Ella asumirá el cargo a partir de hoy. El director de la Red de Salud Pacífico Sur, Edwin Molina Contreras, emitió un memorándum comunicando el término de funciones de Jaime Velásquez Zúñiga.