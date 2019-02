Edwin Ramos: “Los sicarios ya tenían programada mi muerte”

Síguenos en Facebook

Si es que la Policía no lo hubiese alertado a tiempo, quizá ahora el fiscal provincial de Casma, Edwin Ramos Herrera, estaría muerto. Él es el cuarto magistrado que ha tenido a su cargo la investigación por el crimen del exalcalde de Casma, Alejandro Montalván. La diferencia con sus antecesores, es que él sí llegó a presentar acusación contra quienes serían los autores intelectuales y materiales de uno de los primeros asesinatos a autoridades políticas de Áncash.

La investigación que ha desarrollado la Policía indica que quienes habrían contratado a sicarios para asesinar al fiscal Ramos, serían algunos miembros de “Los Encapuchados de Casma”.

El representante del Ministerio Público no puede ocultar el temor por perder la vida o el daño que le puedan hacer a los suyos, pero más puede su deseo de que seis años después de este crimen, la justicia determine quiénes asesinaron a Montalván. El fiscal Ramos, conversa con Correo.

¿Cómo es que llega a tomar conocimiento de este plan para atentar contra usted, que señala la Policía?

Este tema, de que se estaba planificando mi muerte, ya viene desde el año pasado, tenía conocimiento de que se estaba realizando un plan, pero no se tenía mucha información clara del tema, igual, se mantenían al tanto de qué es lo que estaba pasando. En informaciones, incluso la misma Policía ya había registrado esta situación.

Se habla de un intento de asesinarlo, ¿han llegado a intentar atentar contra usted?

El tema es que ante la información que tenía la Policía, fue alertado, a través de sus informantes que ellos tienen, que era real esto y que se iba a dar en algún momento. De tal manera, que ya este año, un viernes, si mal no recuerdo, ya se tiene la información directa de una policía, a través de sus propias fuentes por así decirlo, de que ya estaban los sicarios en Casma, estaba programada mi muerte, que ya tenían mi ruta, ya tenían mi foto, en donde incluso iba a ser (el ataque), tenían todo. Entonces, eso es lo que alarmó a ellos (a la Policía) e inmediatamente me comunicaron, me alertaron y obviamente tenía que ponerme a buen recaudo.

Doctor, siente temor supongo ...

El temor es parte del ser humano. Decir que uno no tiene temor, sería mentira. Temor por mi vida, porque es natural en el ser humano y obviamente por el entorno que uno tiene que es la familia.

Usted sabe o la Policía le ha informado por qué quieren asesinarlo concretamente

Según las fuentes y las personas que están siguiendo la investigación, el tema estaría relacionado a “Los Encapuchados de Casma”, por la investigación que tengo contra ellos, porque las personas señalan que todo se planeó desde el penal.

Y luego de esto, qué medidas de seguridad se han tomado para con usted, con su familia

La verdad que tengo que agradecer a la Policía, su reacción ha sido inmediata tanto de la Policía de Casma, como del mismo coronel de la División Policial y tengo la seguridad que corresponde.

¿Si cuenta con seguridad actualmente entonces?

Claro, sí, tengo seguridad en mi trabajo, en mi casa y a donde me desplazo.

Hubo un tiempo en que los fiscales, las autoridades que investigaban la corrupción y el crimen organizado llegaron a usar chaleco antibalas, ¿es su caso?

No se ha considerado todavía, pero yo no creo que sea necesario, porque como te digo tengo el apoyo de la Policía y está a cargo de mi seguridad.

Usted se siente satisfecho con el trabajo que ha realizado en la investigación contra “Los Encapuchados de Casma” que es un caso emblemático en Áncash

Sí, siento que hemos conseguido poder sustentar nuestra teoría del caso o la hipótesis que tenía la Fiscalía y eso lo llevamos ante el Colegiado Penal de Chimbote y hemos sometido a juicio nuestros actos de investigación a fin de que sean valorados por los jueces y en su momento esperamos conseguir una sentencia para ellos (los acusados).

¿La Fiscalía está convencida de que “Los Encapuchados de Casma”, fueron los que planearon el asesinato del exalcalde Alejandro Montalván?

Claro, la Fiscalía, y te lo digo yo personalmente que he investigado el caso, considero que sí, por las formas en las que se dieron, los indicios que hay que son contundentes, por el beneficio que ellos tuvieron e este municipio del cual tomaron por poder y por la información de los testigos que todos apuntan hacia ellos. Pese a que hay algunos testigos que no quisieron declarar, los que sí lo han hecho han corroborado esta hipótesis que teníamos y es la misma que se ha mantenido desde el inicio de nuestra investigación.

¿Qué puede esperar la población, específicamente los casmeños, del accionar del Ministerio Público, teniendo en cuenta lo emblemático que es este caso?

Pienso que este es un trabajo de la Fiscalía como institución, porque no soy yo Edwin Ramos solo, ha sido un trabajo de la Fiscalía con todos sus órganos de apoyo, y claro, también con el de la Policía, que en su momento nos ha ayudado para la investigación. Lo que queremos es conseguir justicia para esta persona que fue asesinada, fue una persona elegida por el voto popular, democráticamente, para ser alcalde; entonces, lo que buscamos nosotros es que haya justicia para esa persona y para toda la provincia de Casma, que está a la espera de que este caso se resuelva y ojalá que sea en buenos términos para todos los ciudadanos de la provincia de Casma, y también, obviamente, para nosotros como institución que es la Fiscalía.

¿Qué podría decirle a aquellos que pretenden amedrentarlo?

Tienen que entender que es mi trabajo, nada más, yo no voy con odios o venganzas contra alguno de los acusados. Yo voy como fiscal y tengo que ser objetivo, imparcial, representante de la legalidad y por lo tanto tenemos que ir objetivamente hacia un juicio y lo que yo llevo es lo que tengo en la carpeta fiscal, no llevo nada inventado, es más, todo lo que llevo se somete a un debate en el juicio oral, se somete a un contradictorio con todos los abogados, y bueno, al final la decisión no la tiene el fiscal, la tienen los jueces, quienes van a emitir sentencia. No tienen por qué cogerse con el fiscal, que solo cumple un rol que es investigar y acusar si se llega al caso de un juicio oral.

Justamente, ¿cómo va el juicio oral de este caso?

Ya el día viernes (1 de febrero) ha terminado la actividad probatoria de la Fiscalía, las documentales, las pericias; en la otra sesión, que es el otro viernes, se va a terminar con los medios probatorios de la defensa y luego el interrogatorio a los acusados, luego se irán a los alegatos finales y ya la sentencia que corresponda.

¿En cuánto tiempo cree usted que pueda concluir el juicio?

Esperemos que este mes ya pueda concluir el juicio, por el bien del proceso mismo, de las personas que esperan. Son seis años ya de la muerte del doctor Alejandro Montalván Macedo.

¿Qué tan difícil ha sido investigar este caso?

Muy difícil por el tiempo en el que asumimos este caso. Tiempo que pasa, es una verdad que huye, entonces, mientras más tiempo pasa, se hace más difícil encontrar los elementos de convicción para probar un hecho. Pero hemos tratado de conseguir elementos que permitan sustentar la teoría de la Fiscalía y que puedan vincular o conectar a los acusados con el hecho que es materia de juicio oral actualmente. Pero sí, ha sido un caso difícil, por algo es un caso emblemático, difícil por la forma, porque no hemos tenido el apoyo de testigos que hayan querido colaborar. Las fuentes que hemos tenido sabían, pero por temor, no querían involucrarse y eso hace más difícil que uno pueda conseguir elementos de convicción para este caso.