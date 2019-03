Ejecutivo emplaza al GRA a instalar nuevo directorio en Chinecas

Síguenos en Facebook

La “condición” para que el Gobierno Central pueda inyectar un presupuesto al Proyecto Especial Chinecas, es que el Gobierno Regional de Áncash (GRA) reconozca la Ley 30725 aprobada el año pasado por el Congreso de la República y que da pié - entre otras cosas - a la recomposición del Consejo Directivo del proyecto irrigador.

El titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo Mostajo, en su última visita a Áncash ha confirmado la intensión del Ejecutivo de dotar de recursos económicos a Chinecas para lograra la “viabilidad” y la ejecución de su primera etapa. No obstante, el ministro, subraya que este ofrecimiento no se puede concretar si es que no se tiene instalado el directorio.

OPOSICIÓN

La también llamada “Ley Chinecas”, precisa que el Consejo Directivo de este proyecto debe estar compuesto por un representante del GRA (quien será el presidente), dos miembros deben ser del Minagri, uno del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), uno de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), uno de la Municipalidad Provincial de Casma y uno de la juntas de regantes de las zonas de ejecución del proyecto.

En el caso de los representantes de las municipalidades, la ley establecía que podrían ser miembros del directorio los mismos alcaldes, o en su defecto, un profesional que se crea conveniente. El pleno edilicio era el responsable de elegir a este representante.

La composición actual del directorio de Chinecas es de tres representantes de la Región, dos del Minagri y solo uno de la Junata de Usuarios y Regantes.

Otra modificación hecha con la promulgación de esta ley, es que el gerente general será nombrado por el directorio, pero con una terna de profesionales que pueda ofrecer la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) y que además, se deberá realizar un concurso público para acceder a este cargo.

Todas estas modificaciones en el manejo directivo y gerencial de Chinecas, generaron incomodidad en las autoridades regionales, al punto que en la gestión del exgobernador regional, Luis Gamarra Alor, el Consejo Regional de Áncash aprobó una ordenanza regional que dejaba “sin efecto” la aplicabilidad de la ley en mención, desconociendo de este modo la recomposición del directorio. Gamarra arguyó en su momento que esta ley atentaba contra la descentralización de los gobiernos regionales.

Incluso, se anunció que desde el Minagri, a través de la Procuraduría de esta institución se promovería una denuncia penal contra el entonces gobernador Gamarra y los miembros del consejo regional, por desconocer esta ley.

PEDIDO

Tanto el actual gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa así como el gerente general del Gobierno Regional de Áncash, Luis Luna Villareal; también han mostrado sus reparos en acatar del todo lo que establece esta ley.

Es por ello que el ministro ha pedido que Morillo defina una posición clara respecto a cómo estará compuesto el directorio para que se haga posible la inyección de recursos.

“Hay un compromiso con el gobernador de viabilizar el proyecto (Chinecas), vamos a esperar que se conforme el directorio de una vez. Que los dos representantes del Ministerio de Agricultura, ya designados, se incorporen a ese directorio y de inmediato vamos a hacer la evaluación de los expedientes técnicos a fin de que se puedan transferir recursos para continuar con este proyecto”, declaró el ministro Mostajo en diálogo con Correo Chimbote.

“Tienen una ordenanza regional, que tiene que ser derogada y que de acuerdo a la Ley, se conformará inmediatamente (el nuevo) directorio, se designe a su gerente de proyecto y como Ministerio de Agricultura, nos hemos ofrecido como parte técnica, para hacer una evaluación de todas las partes que están faltando en el proyecto. Por ejemplo, se habla de un canal de 47 kilómetros, de una bocatoma y un canal de derivación, se tiene también otro componente que es ampliar temas de conducción. No es necesario trabajar todo el proyecto integrado, podemos ir trabajando parcialmente y eso es lo que se le ha pedido al gobernador : que evalúe bien los aspectos que están avanzados, de tener listo un expediente y conforme se establezca el directorio, para poder asignar recursos”, agregó también.

En ese sentido, Gustavo Mosatajo emplazó al GRA a acatar la ley dada. “Es importante para nosotros tener un directorio en el proyecto (Chinecas)”, subrayó.

ACATARÁN, PERO

Al respecto el gerente general del Gobierno Regional de Áncash, Luis Luna Villareal, sostuvo que las observaciones y cuestionamientos a la composición del nuevo directorio, siguen en pié, pero que debido al ofrecimiento del Ejecutivo de apoyar a la ejecución de Chinecas, han pedido al Consejo Regional de Áncash, que derogue la ordenanza regional aprobada en la gestión de Gamarra Alor.

Mencionó que la semana pasada ya enviaron el pedido al pleno para que sea aprobado, sin embargo, por un error de tipeo en el número de la ley, el expediente fue devuelto.

El funcionario dijo que aún cuando harán la recomposición del directorio de Chinecas, seguirán en conversaciones con congresistas de Áncash, para que escuchen las observaciones que tienen a la ley.

“Los reparos en cómo se ha determinado la recomposición del directorio sigue manteniéndose. Es más, nosotros hemos conversado con algunos congresistas y están dispuestos a hacer algunas precisiones, el tema es que nosotros necesitamos avanzar, independiente de esos reparos que en algún momento se tienen que ver y corregir, tenemos que instalar necesariamente este directorio, para que continúe el trabajo. De manera que nosotros ya inclusive hemos presentado una propuesta de anulación de la ordenanza regional 004 en la que impedía que funcionara ese directorio. En la medida de que nosotros necesitamos que funcione ese directorio, a la par que seguiremos conversando con los congresistas para que a futuro se puedan hacer esas correcciones”, declaró Luna.

Explicó, por ejemplo, que una de las críticas, a su criterio, es la forma en la que se designará al nuevo gerente general del proyecto. Si bien, dijo que esta es una facultad del Consejo Directivo, no está de acuerdo en que se haga con una terna propuesta por Servir.

“Probablemente sean profesionales de otros lugares que no conozcan la realidad del proyecto, lo ideal sería que sea alguien que conozca de cerca el tema y que además sea especializado”, remarcó.

Asimismo, consideró que ya no debe incluirse a dos miembros del Minagri en el directorio. “Por lo que hemos podido conocer y estudiar en todos los proyectos de este tipo ya no se está considerando a miembros de este ministerio”, arguyó.

Luis Luna confirmó que una vez instalado el nuevo directorio, de todos modos habrá un cambio de titular de la Gerencia de Chinecas, que actualmente es desempeñado por Edilberto Ñique Alarcón, quien también había mostrado su oposición a ciertos aspectos de la ley. Este Diario buscó una entrevista con Ñique, a través de su número telefónico, pero hasta el cierre de este informe, no pudimos establecer comunicación con él.

Con respecto al perfil que usarán en la primera etapa de ejecución de Chinecas, el gerente Luis Luna remarcó que el perfil Sisa será desactivado de todos modos.

“Nosotros hemos sido bien claros, ese perfil no va con nosotros, será totalmente desactivado. Lo que sí estamos haciendo es que, independientemente del proyecto que se va a elaborar para la represa del agua, que es el reservorio que se va a hacer en la huaca, desde la bocatoma. Hoy que ya contamos con los proyectos para avanzar los canales desde Nepeña hasta Casma, así como los túneles, eso no tiene nada que ver con los otros dos proyectos, y necesitamos avanzar con estos trabajos”, sostuvo.