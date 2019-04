Exdocente a prisión por tocar a niña de 9 años

Síguenos en Facebook

El Poder Judicial de Casma dictó siete meses de prisión preventiva contra el exdocente Moisés Salazar Pérez, por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de 9 años. Los hechos se habrían registrado en su puesto de venta de variedades, ubicado en los exteriores del mercado San Martín.

A su salida de la sede de justicia, el profesor jubilado exclamó inocencia calificando su situación como “una patraña” y un “montaje Político” en su contra porque asegura que horas antes de las acusaciones se enfrentó a un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Casma y el Ministerio Publico, a quienes encaró por los presuntos abusos que estaban cometiendo con los comerciantes.

Por otro lado, Salazar Pérez enfatizó que tiene la costumbre de regalar útiles escolares a los niños, y la menor cuya madre ahora lo acusa, siempre llegaba a su puesto a pedirle productos.

“La niña dice que la he tocado, de repente la he abrazado de cariño, pero jamás he tocado sus partes íntimas como me acusan. Todo es falso, es una patraña”, expresó el exprofesor.

AL PENAL

El exdocente fue trasladado desde Casma hasta el penal de Cambio Puente de Chimbote hasta que duren las investigaciones por el presunto delito de tocamientos indebidos que efectúa la Fiscalía.