Fiorela Nolasco: “Son cuatro años y ya debería haber una sentencia”

Han pasado cuatro años desde aquella madrugada en la que asesinaron al exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos, a balazos en Huacho. Fiorela Nolasco Blas, su hija, aún recuerda ese día y no puede evitar quebrarse al hablar de su padre y también contar todo lo que le ha tocado vivir desde ese entonces, en su lucha para que alguien responda por este crimen.

Aunque su caso ya se encuentra en la etapa de juicio oral, Fiorela advierte que los investigados estarían tratando de ejecutar una estrategia para dilatar el tiempo. Afirma que no bajará los brazos hasta que la sentencia sea confirmada en una instancia superior, ya que tiene la desconfianza de que en estos fueros se absuelva a los implicados, al igual que pasó en el primer atentado que sufrió su padre en el 2010.

Fiorela Nolasco concedió una entrevista a Correo y hace un balance de cómo se conduce el juicio por el crimen de su padre hasta el momento.

¿Cómo ves hasta el momento el desarrollo del juicio en el caso de tu padre?

Para mi el desarrollo no es el debido, porque la justicia no está poniendo mano fuerte para estos procesados. Yo sé que la ley ampara a los acusados o los que están siendo investigados, pero en este caso, se están sobrepasando del poder que tienen ellos, como procesados.

¿Se les están otorgando beneficios o algo así?

Esos beneficios son de poder cambiar, quizá, de abogados, las veces que ellos quieran, o poder postergar, por diferentes razones, este proceso y eso es lo que están haciendo: entorpecen el proceso, entorpecen que se realicen las audiencias y que se pueda llegar a la verdad y se sentencie. Son cuatro años y ya debería haber una sentencia y eso es lo que estoy buscando yo, que sentencien a los responsables, porque si ellos son inocentes, saldrán pero sino tendrán que ser castigados por la ley. Las estrategias que ellos utilizan de dilatar el tiempo, de cambiar de abogado, de poner una y otras situaciones para que paren las audiencias, están entorpeciendo el proceso y no permite que éste avance de la manera que debe ser. Aparte de eso, anteriormente se estaban realizando cada quince días las audiencias y eso no es posible, son 30 procesados y cada quincena, pues, cuánto tiempo más vamos a esperar para encontrar justicia.

¿Crees en la justicia?

Yo, como dije antes y mantenido la misma versión: no voy a creer en la justicia hasta que yo vea una sentencia. La sentencia que se llevó en el caso del año 2010, por mi hermano, es un gran impunidad, hasta el momento no hay ningún autor intelectual que pague por ese asesinato, la Corte Suprema archivó (la acusación) de todos los procesados. Cómo puedo creer a estas alturas (en la justicia), si pasando cuatro años, en el caso de mi padre y no hay sentencia.

He escuchado a la señora Jessica Arteaga y esto me ha asustado, en una entrevista, donde dice que esta no es la única instancia, o sea que la Sala Penal Nacional no va ser la última instancia, o sea ella está esperando ir a la Corte Suprema, por qué será, no lo sé, quizá pase lo mismo que ocurrió con mi hermano, quizá la Corte Suprema decida liberar a los que sean sentenciados ahora por la Sala.

¿Cómo crees tú que terminará este proceso judicial?

Yo espero encontrar justicia y seguir luchando. Lamentablemente yo no confío en la Corte Suprema, porque ustedes saben cómo se ha manejado la Corte Suprema con el primer proceso del 2010.

¿Crees que la Sala Penal Nacional va a dictar sentencia condenatoria en contra de los acusados en el caso de la muerte de tu padre?

Yo creo que la Sala Penal Nacional cuenta con los elementos suficientes y contundentes para poder sentenciar a estos acusados, que, para mi, ya son responsables.

Hay otros casos que tu padre también denunció en vida. La investigación del caso “La Centralita”, ya concluyó, ¿qué expectativa?

Yo creo que ahí (en ese caso) hay elementos suficientes. Ustedes (la prensa) fueron testigos de las pruebas que se presentaron, no solo por la prensa, sino lo que yo conozco y he visto que se ha entregado a quienes estaban investigando, como la exprocuradora Yeni Vilcatoma, y los fiscales que manejaban esta investigación. Lo único que yo pido que en este caso, se pueda demostrar la corrupción que hubo y cómo manejaba este grupo “La Centralita”, liderado por el señor César Álvarez, como lo dice la acusación y que puedan también sentenciarlos, porque sin duda hay muchas pruebas que van a encontrar. Hablamos ahí de la obra de 840 millones de soles, a través del convenio con la OEI, donde hay sobrevalorizaciones comprobadas, sobre lo cual yo entregué también pruebas, hay documentación de los precios que habían sido alterados.

Se vienen levantando órdenes de prisión preventiva de diversos investigados del caso “La Centralita” y también del caso Nolasco, ¿crees que en algún momento César Álvarez salga en libertad?

Así como se maneja la justicia en nuestro país, así de corrupta, podría suceder.

¿Hay hechos o denuncias que crees que han quedado en el aire y no se han investigado?

Hubieron muchas denuncias por parte de mi padre y definitivamente cuando me tocó a mi encargarme de ellas, no pude, por muchos motivos, económicos o tiempo, porque me concentré en el caso de mi padre, entonces, muchos (casos) han sido llevados y otros han sido archivados, definitivamente ahí tuvo que actuar la Fiscalía. Lamentablemente aquellos procesos que se llevaron aquí en Chimbote o en Áncash, no se ha llevado cómo debería haber sido.

A cuatro años del asesinato de tu padre, ¿cómo es tu vida, la de tu familia?

Continúo con seguridad del Estado y mi vida, bueno, voy a cumplir 25 años de los 20 que tuve cuando sucedieron los hechos. He tenido que pasar por muchos procesos, dolorosos, en situaciones que lamentablemente me ha sido difícil como familia, pero el día de hoy y creo que después de todo lo que he pasado (se quiebra) me siento fuerte y capaz de seguir, no me he rendido, no me voy a rendir, estoy estudiando, gracias a Dios, tengo a mi madre y tengo a mis hermanas y voy a seguir para adelante.