Fiscal se aparta de investigación a Juan Carlos Morillo

El fiscal de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Áncash, en Huaraz, Renato Arapa Díaz, ha tomado la decisión de apartarse de la investigación que conducía en contra del gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa por falsa declaración en proceso administrativo, en relación a la hoja de vida que presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

SE ALEJA

El magistrado presentó ante sus superiores su solicitud de inhibición, es decir, ya no conocerá la pesquisa.

La decisión fue tomada por el fiscal luego de que la prensa diera a conocer que aceptó la solicitud presentada por la defensa del gobernador regional de acogerse al principio de oportunidad, es decir, reconocer el delito, pero, a cambio, dar por concluida la investigación únicamente con el pago de una reparación civil y no con una condena.

Aunque la figura legal sí se encuentra contemplada en el Nuevo Código Procesal Penal, fue cuestionada debido a que Renato Arapa también ha conocido investigaciones similares en las que no se echó mano de este principio.

Desde el inicio, el fiscal defendió su decisión y dijo que no le afectaban las críticas porque consideraba que había actuado conforme a ley. No obstante, ahora comunicó que se alejaba del caso para evitar especulaciones que pongan en duda su accionar.

“Me estoy inhibiendo justamente por las críticas que está haciendo la prensa hacia mí y las acusaciones en redes sociales de que yo habría recibido 50 mil soles y que estaría apoyando al investigado Juan Carlos Morillo. Desde que llegué a la ciudad de Huaraz he demostrado mi hidalguía en todos los casos que he llevado; sin embargo me estoy inhibiendo para que no hayan más especulaciones”, declaró el fiscal.

El pedido de inhibición ha sido presentado el último lunes, precisó.

Sobre la decisión final que tomará Ministerio Público, respecto al pedido de principio de oportunidad de Morillo, explicó que ya será el nuevo magistrado designado al caso el que proyecte la resolución. Como se sabe, la Procuraduría del JNE ha presentado un recurso de oposición sobre el cual también debe emitir pronunciamiento la Fiscalía.

OMISIONES

Morillo es acusado de omitir las sentencias que tenía por violencia familiar y por el pago que tenía que hacer a una empresaria a la que su constructora le alquiló maquinaria.

Aunque, en el despacho del fiscal Arapa, Morillo ha reconocido que incurrió en el delito, ante la prensa ha preferido llamarlo una “equivocación”.

Entre los fundamentos que empleó el fiscal Arapa para aplicar el principio de oportunidad, se encuentran la petición hecha por el mismo Morillo, así como que el delito fue cometido cuando Morillo aún no era autoridad y que no reviste una afectación social.

Aún no se conoce qué fiscal verá ahora la pesquisa contra el gobernador.