Fiscalía busca que gobernador siga siendo investigado

Síguenos en Facebook

El Ministerio Público insiste en que Juan Carlos Morillo Ulloa, gobernador regional de Áncash, debe seguir siendo investigado por el presunto delito de falsa declaración en proceso administrativo, debido a información inexacta que fue declarada en su hoja de vida como candidato. Hoy, la Segunda Fiscalía Superior Penal de Áncash, deberá oralizar su pedido para anular la polémica resolución judicial de primera instancia que declaró fundado el recurso de improcedencia de la acción penal, con el cual la pesquisa contra el mandatario regional se fue al archivo.

AUDIENCIA

Los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Áncash, en Huaraz, han convocado a la audiencia para revisar el recurso de impugnación que presentó tanto el Ministerio Público así como la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que actúa como agraviada en este caso.

La decisión que adopten los vocales superiores de Huaraz será determinante para la situación jurídica de Morillo, ya que como se recuerda, el caso fue archivado en la etapa de investigación preparatoria, es decir, a un paso del juicio oral. La diligencia está programada para las 9:15 de la mañana.

En la resolución 12 emitida por el Colegiado, se han fijado algunas reglas de cómo se conducirá la diligencia de hoy. Se indica, por ejemplo, que el tiempo mínimo que tendrá el apelante (Fiscalía y JNE) para exponer será de diez minutos y que la otra parte tendrá cinco minutos para la réplica correspondiente. Precisan también que cualquier tipo de petición de las partes se deberá oralizar en la audiencia.

Se supone que las audiencias de apelación son únicas. Sin embargo, los jueces después de escuchar a las partes pueden adoptar la decisión de reservar su fallo y fijar una nueva audiencia para darle lectura o notificarlo a los involucrados. La posibilidad de que resuelvan en la misma audiencia, existe, pero es poco probable.

SENTENCIAS OCULTAS

Para el Ministerio Público, Morillo ocultó "de manera dolosa", información de dos sentencias que tenía cuando fue candidato.

Morillo, en su objetivo por librarse de una sentencia, terminó reconociendo la omisión, al acogerse al principio de oportunidad, estrategia legal que no prosperó.

Aunque Morillo admitió su culpabilidad (ese es el requisito para el principio de oportunidad), en agosto un juez supernumerario falló a su favor y archivó la investigación en su contra.

A decir de la autoridad regional, incurrió en una omisión, pero no en falsear información, por ello, se mostró confiado en que los jueces superiores también le darán la razón y confirmaron el archivo de la investigación en su contra.

"Esperamos que se haga justicia, ya se hizo una vez y esperemos que esto (el archivo) se ratifique (...) yo he afirmado mi error, porque fue un error, pero nosotros no hemos adulterado información, no hemos inventado cosas", arguyó el gobernador regional en su defensa.