Fiscalía inicia investigación a jefe de biblioteca acusado de acoso

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa abrió investigación preliminar por sesenta días contra el trabajador de la Municipalidad Provincial del Santa y jefe de la biblioteca de Chimbote, en Áncash, Paulino Meléndez de la Cruz, por el presunto delito de actos contra el pudor en agravio de su secretaria, cuya identidad se mantiene en reserva.

La decisión se tomó luego de que el procurador municipal Denis Aguilar cuestionó que la fiscal que recibió la denuncia de la trabajadora no ordenó la detención de Meléndez, a pesar de la flagrancia del delito.

El caso se conoció el último fin de semana, pero ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Una trabajadora de la biblioteca municipal César Vallejo de Chimbote presentó una delicada denuncia en contra del responsable de este recinto por un presunto acoso sexual.

La denunciante contó a RSD que el acoso en su contra comenzó el 30 de enero, fecha en que la enviaron a laborar como secretaria de Paulino Meléndez.

La servidora señaló que ni bien se presentó ante el despacho del funcionario, este le dijo que sería su secretaria, le pidió que se sentara a su lado y, mientras le indicaba que redactara un informe, le tocó la pierna.

“Me quedé fría, entonces él me dice: escribe el informe… Y no podía escribir, me daba más miedo porque él me tocaba en ese instante”, narró la mujer. Luego atinó a decirle que no le gustaba que la tocara, ante lo cual Meléndez le sobó la espalda y le dijo: “¿No te gustan los cariños? Estamos empezando mal”.

Desde ese entonces comenzó a vivir un infierno: días marcados de un acoso sistemático, un victimario que la sometía frecuentemente a tocamientos indebidos y una víctima paralizada por el miedo. La mujer incluso cuenta que dejó de arreglarse para que él ya no se fijara en ella, además de ya no ponerse blusa para que este deje de tocarla por entre los botones de la prenda.

Relata que solo con mirarlo se le enfriaba el cuerpo y sentía tanto miedo que ni ella comprendía lo que le estaba pasando. Precisamente ese miedo le llevó a contar su caso a otras personas y hasta optó por hacer que una amiga la recogiera del trabajo porque Paulino Meléndez le había dicho que “la iba a robar”.

“¿Qué había causado en mí? No lo sé. Yo no tenía reacción para hablar, para gritar, ni para hacer un trabajo… Esperaba a que se terminara el día para llegar a mi casa, encerrarme y tomar pastillas para poder dormir. Dormía... y yo no era así, era una persona diferente”, narró entre lágrimas.

El 7 de marzo la situación empeoró luego que ella decidiera acudir a una actividad organizada por el municipio por el Día Internacional de la Mujer. Como fue sin permiso de Meléndez, este a su retorno se mostró molesto y, sumado al acoso, le dijo que al día siguiente iban a salir a hacer “cosas de grandes”. Esa misma noche la trabajadora denunció el caso ante la gerenta de Recursos Humanos del municipio, quien le recomendó que acopiara pruebas.

“Tenía razón, quién me iba a creer lo que ese monstruo me estaba haciendo”, manifestó la denunciante. Al siguiente día, cuando la mujer llegó al despacho de Meléndez, este la besó y le tocó sus partes íntimas diciéndole: “Feliz día de la mujer”. Ella salió corriendo y denunció el caso.

El procurador municipal Denis Aguilar Cabrera manifestó esta mañana que cuando la mujer llegó a su despacho estaba en pánico y le mostró un audio que “evidencia hechos delictuosos”.

“Se escucha que ella le dice (a Paulino Meléndez) ‘por qué me besa’, y él dice ‘discúlpame, discúlpame, no volverá a pasar’. Eso significa que ya pasó el hecho”, comentó el abogado de la municipalidad de Chimbote.