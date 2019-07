Fiscalía realiza investigación tras incendio en botadero

Síguenos en Facebook

Las causas del incendio registrado en el botadero municipal de Chimbote serán investigadas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Santa, tras la denuncia que interpuso el alcalde de la Municipalidad Distrital de Coishco, Abel Sánchez Cruz.

El burgomaestre indicó que la humareda que generó este siniestro afectó considerablemente a la población de su distrito, especialmente a niños, gestantes y ancianos.

Por su parte, los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) indicaron que realizarán las gestiones para que se pueda utilizar a la brevedad posible los terrenos del sector Pampa La Carbonera, en Nuevo Chimbote, para arrojar los residuos sólidos y así no seguir generando mayor perjuicio a los pobladores coishqueños.

INCENDIO

Como se recuerda, el incendio en el botadero municipal, ubicado en la carretera Panamericana Norte, muy cerca del túnel de Coishco, inició el último domingo a las tres de la madrugada.

Según la versión de algunos recicladores, el hecho habría sido provocado por personas inescrupulosas, quienes lanzaron combustible y luego prendieron fuego.

El personal de la Compañía de Bomberos y trabajadores de la municipalidad provincial trabajaron en la zona a fin de poder controlar el siniestro; no obstante, hasta ayer los cerros de desperdicios continuaban emanando un humo denso que el viento trasladaba hasta las calles de Coishco.

ACCIONES

El alcalde de Coishco, Abel Sánchez, presentó la denuncia del caso ante el Ministerio Público y en horas de la mañana de ayer se realizó una inspección en el botadero para levantar un acta y dar inicio a las investigaciones.

“Este desastre ya ocurrió y la población que más se ha visto afectada es la de Coishco; desde el momento que inició el incendio, mi distrito se ha visto afectado por la contaminación”, expresó el burgomaestre.

La autoridad precisó que los más afectados por la humareda que llegó a las calles de Coishco fueron los niños, las gestantes y los adultos mayores.

Acotó que se ha coordinado acciones con el personal de Salud para atender a las personas afectadas y también se reforzará el Programa del Vaso de Leche.

De otro lado, Abel Sánchez cuestionó que los camiones recolectores de basura hayan seguido arrojando los residuos sólidos en el botadero, a pesar de que el siniestro aún no había sido controlado.

“Hemos venido a verificar y los carros compactadores siguen trayendo basura. A pesar de que ven que Coishco está siendo afectado, siguen lanzando los residuos sólidos. Nosotros ya no vamos a permitir eso, la población va a venir y se va a plantar acá. Queremos más responsabilidad de nuestro alcalde provincial”, acotó.

INVESTIGACIÓN

Por su parte, el fiscal Sneider Bustamante Delgado indicó que se realizó una inspección con el apoyo de la Policía de Medio Ambiente, tras lo cual se levantó un acta para el inicio de las investigaciones.

“La Fiscalía ha venido con el fin de realizar una inspección y ver cuál es la gravedad de los hechos; en ese sentido, ya se ha levantado un acta con la presencia del alcalde de Coishco que ha presentado la denuncia”, indicó.

El representante del Ministerio Público indicó que se realizarán las pesquisas correspondientes para esclarecer si es que el hecho fue ocasionado o no.

“Se van a realizar las diligencias para determinar esa situación, si es que ha sido provocado o de repente es por la misma combustión (...) Las entidades competentes, que en este caso tendría que ser la Digesa, que es la entidad fiscalizadora ambiental, ellos como técnicos tendrán que realizar algún tipo de muestra y emitir un informe fundamentado”, explicó.

Por último, Bustamante Delgado exhortó a los representantes de la municipalidad provincial a agilizar las gestiones para trasladar el botadero y así no seguir generando afectación a la población, especialmente la de Coishco.

“El traslado es uno de los retos que se debe plantear la municipalidad a efectos de solucionar esa problemática que viene de tiempo”, sostuvo.

SITUACIÓN

Por su parte, el gerente de Gestión Ambiental de la MPS, Adrián Torres León, mencionó que por las informaciones que han recibido consideran que el incendio en el botadero habría sido provocado.

Detalló que es poco probable que el fuego haya iniciado de forma natural debido a que no es temporada de calor.

“No es casualidad que se prenda en invierno, aparentemente echaron algún tipo de combustible”, refirió.

No obstante, indicó, desde que se reportó el incendio han realizado denonados esfuerzos para controlar el hecho.

“Está disminuido (el incendio), pero no está completa la atención a esta emergencia”, acotó el funcionario al mediodía de ayer.

Respecto al traslado del botadero al sector de Pampa La Carbonera, explicó que ya se ha conseguido que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) entregue el terreno a la comuna provincial. No obstante, detalló, el mismo aún no se puede usar debido a que primero el Ministerio del Ambiente (Minam) debe concluir con la instalación de las celdas transitorias.

“Hemos logrado en seis meses la adjudicación de 85 hectáreas a favor de la MPS, ya está con documento en mano, paralelamente a eso hemos logrado el financiamiento del Minan para hacer las celdas transitorias”, refirió.

Mencionó que debido a que las celdas transitorias recién estarían culminadas en noviembre próximo, evalúan solicitar a la SBN que les autoricen arrojar los residuos sólidos en La Carbonera por tratarse de una emergencia.

“No se puede botar en otro lado porque una de las condiciones que te da la SBN es que el terreno lo uses como relleno sanitario, no como botadero; sin embargo, haremos la consulta para que nos dejen hacer esta cuestión por emegercia, vamos a consultar todavía no está definido”, explicó.