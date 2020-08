Gobernador de Áncash es internado en EsSalud por coronavirus

Escrito por Patricia Cardoza

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, fue internado esta tarde en el Hospital III de EsSalud de Chimbote.

Desde la oficina de Imagen de la entidad indicaron que la máxima autoridad departamental ingresó a las 3:00 de la tarde, aproximadamente, debido a complicaciones respiratorias por coronavirus.

Los voceros de EsSalud indicaron que el estado de Morillo Ulloa es estable; sin embargo, para evitar que su situación se agrave fue trasladado en las últimas horas a un nosocomio de la capital de la república.

Fuentes dignas de crédito también indicaron a Correo que algunos de los funcionarios de la autoridad regional también dieron positivo a las pruebas rápidas que se les aplicaron.

MÉDICO Y POLICÍA FALLECEN

De otro lado, el médico y exalcalde distrital de Coishco, Manuel Aldave Boyd, falleció esta madrugada en el hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Lima.

El galeno de 66 años permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a causa de complicaciones del COVID-19.

Aldave Boyd de 66 años fue alcalde del distrito de Coishco en dos períodos, la última vez entre los años 2015- 2018. También fue teniente alcalde en los años 1993- 1996 en el periodo de Juan Vasquez Cruzado.

La municipalidad distrital izó su pabellón a media asta y el Centro Médico de EsSalud-Coishco, donde el galeno laboró durante muchos años, expresaron sus condolencias por su partida.

Otra de las víctimas mortales del coronavirus, es el suboficial PNP Fernando Joel Quilca Yanac, quien dejó de existir también la madrugada de ayer en el Hospital Central de la Policía Nacional.

El joven efectivo de 30 años no pudo vencer la batalla contra el COVID-19 y el derrame cerebral que agravó aún más su estado de salud.

La noticia fue confirmada por su pareja, quien estuvo luchando día a día para que Quilca Yanac sea atendido en Lima pues permanecía internado en el hospital regional de Nuevo Chimbote.

El agente laboraba en la comisaría de Familia y era natural de Puno.

“Mi amor me prometiste que ibas volver y nunca mas lo harás, me duele tu partida no sabes cuanto, pero di lo mejor por ti siempre serás mi gran amor te amo y te mando muchos besos hasta el cielo” escribió la pareja de Fernando Quilca.

