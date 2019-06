“Goro” está libre pese a tener condena vigente

Síguenos en Facebook

Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”, sindicado por el Ministerio Público como parte del brazo armado de la red criminal que habría liderado el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, camina libre, pese a tener una condena de 25 años de cárcel que debe cumplir por el primer atentado que sufrió el extinto consejero regional Ezequiel Nolasco Campos, en el 2010.

NO HABIDO

Resulta que el pasado 12 de junio se venció el plazo de prisión preventiva que el Poder Judicial dictó para “Goro” por su presunta participación en el crimen de Ezequiel Nolasco, ocurrido en marzo de 2014.

La medida coercitiva en contra de Moreno Olivo ya no podía ampliarse más, debido a que ya había estado con prisión preventiva por el tiempo máximo que permiten las leyes.

Ahora bien, lo que correspondería en este caso es que el juzgado ordene la excarcelación de “Goro”, sin embargo, esta en la práctica no podría cumplirse porque Moreno Olivo tenía una condena de 25 años de cárcel por el primer atentado que sufrió Nolasco en el que falleció su hijo político, Roberto Torres Blas. La sentencia contra “Goro” incluso ya estaba confirmada por la Corte Suprema de Justicia por lo que tenía la condición de ejecutoriada, es decir, con ello “Goro” no debió abandonar jamás el penal, pero no fue así.

Fuentes judiciales de Correo informaron que “Goro” abandonó el penal de Piedras Gordas el pasado 13 de junio. Al momento que se ordenó su salida, únicamente se tomó en cuenta la orden de arresto domiciliario que dictó para él el juez Richard Concepción Carhuancho por el crimen de Hilda Saldarriaga y no la condena de 25 años de cárcel que se le confirmó en el 2015.

Rubén Moreno fijó como dirección para cumplir el arresto domiciliario una vivienda ubicada en el jirón Azángaro 1040, en Lima. Allí solo permaneció hasta el 20 de junio, y luego abandonó este recinto y hasta el momento su paradero es desconocido. Al parecer “Goro” fue precavido y sabía que en cualquier momento se conocería lo de su irregular liberación y prefirió ponerse a buen recaudo.

Las fuentes de Correo explican que aun cuando se trataba de una orden de arresto domiciliaria no se contaba con presencia policial permanente para resguardar a este hombre, que aún es procesado por el crimen de Nolasco.

“El ‘Goro’ es el que se ha escapado, del arresto domiciliario, no del penal. Él estaba cumpliendo el arresto en el jirón Azángaro, es una casa que tiene el Poder Judicial, donde todos los que tienen arresto van ahí, pero no es que tengan custodia (policial) todo el día (...) el arresto domiciliario funciona con visitas inopinadas, no es que sea una custodia permanente, ese es el gran problema, entonces, cuando los policías han ido a ver si estaba, el investigado ya no estaba”, contó una fuente judicial de Correo.

La desaparición de “Goro” también ha sido corroborada por el equipo de la Primera Fiscalía de Crimen Organizado que lidera el fiscal Álvaro Rodas, quien lo investiga por el crimen de Hilda Saldarriaga.

Además, el último 17 de junio, se realizó una audiencia más del juicio de Nolasco, pero “Goro” no acudió, pese a que los procesados están obligados a hacerlo. Es decir, ha quebrantado las reglas de conducta dadas por el juzgado.

Para explicar la extraña salida de “Goro” del penal por ahora se manejan dos hipótesis. La primera, es que la Corte Suprema no cumplió con cursar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) el documento de la confirmación de la condena de 25 años de cárcel. La otra sospecha es que haya existido un acuerdo para que el procesado pueda recuperar su libertad.

DENUNCIA

La noticia de la excarcelación de “Goro” ha tomado por sorpresa a la familia Nolasco. La hija del exconsejero, Fiorela Nolasco Blas, dijo recién el último martes pudieron corroborar la información.

“Nosotros hemos participado de una audiencia por el juicio de mi padre y la Sala jamás nos informó que habían concedido la libertad a ‘Goro’. Él tiene que cumplir la condena de 25 años de cárcel por el primer ataque que sufrió mi padre y en donde murió mi hermano, sin embargo, ahora el señor está inubicable”, expresó.

Aunque cuenta con seguridad policial, la joven dijo temer por lo que pueda pasar con ella o los demás miembros de su familia ahora que “Goro” está inubicable.

“Realmente que estoy muy indignada con esta situación y con mucho temor. A un sicario no le importaría asesinar a alguien más, porque ya tiene una sentencia. Me pongo en el mismo caso de mi padre que buscaba justicia, como los sicarios estaban libre, lo asesinaron, pese a que él constantemente decía que lo querían matar nadie le hizo caso”, mencionó entre lágrimas de frustración por este escandaloso error de las autoridades del sistema de justicia.

PELIGRO

La justicia determinó que “Goro” tuvo participación en el primer atentado contra Nolasco, en el 2010, por ello lo sentenciaron a 25 años de cárcel junto con su hermano Gonzalo Moreno.

Como en este primer ataque no se concretó la eliminación de Ezequiel Nolasco, “Goro” - sostiene la Fiscalía - también habría participado en el segundo ataque contra el consejero, ocurrido en Huacho, en marzo de 2014 y en donde sí acabaron con su vida.

La Fiscalía de Criminalidad Organizada ha pedido 35 años de cárcel para “Goro” por el crimen de Nolasco. Le imputa los delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado.

En más de una ocasión se habló de su presunta relación con Álvarez, cosa que ambos negaron. Sin embargo, coincidentemente, mientras que el exgobernador estaba en el poder “Goro” jamás fue atrapado, pese a que por años pesó una orden de captura sobre él. No fue hasta la caída del régimen “comando” que un equipo de la Policía de Lima lo capturó el 15 de mayo de 2014, en su vivienda en el pueblo joven Santo Domingo.