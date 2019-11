Graban a abogado de Chinecas con un denunciado

Síguenos en Facebook

Polémica han causado las imágenes difundidas en redes sociales en las que se observa al abogado de la Procuraduría Adjunta Regional, Aldo Velásquez San Miguel (delegado con facultades especiales en Chinecas) en la misma mesa de un restaurante en Huaraz con el empresario Enrique Quispe Muguerza, quien figura como denunciado en una carpeta fiscal que tiene como agraviado al proyecto irrigador.

En las imágenes también se aprecia a la abogada Katy Baltodano Flores, quien ejerce el patrocinio de Quispe Muguerza; así como a Héctor Rivero Prieto, asesor de la gerencia del Gobierno Regional de Áncash.

El lugar donde fue grabado es un conocido restaurante de Huaraz. En las imágenes se escucha a Isidro Chero increparle al abogado Velásquez San Miguel por qué se reúne con Enrique Quispe. Según los documentos de la Fiscalía a los que accedió Correo, la denuncia en la que se incorporó a Chinecas como agraviada fue formulada por Chero. La disposición fiscal a la que accedió este diario es de agosto de este año.

"Con razón todos mis documentos que presento me los declaran negativos, usted no puede hacer esto", le increpa Chero al abogado Velásquez.

SUSPICACIA

Pero más allá de los líos judiciales entre los empresarios Chero y Quispe, ¿qué hacia un abogado de Chinecas sentado en la misma mesa con alguien que tiene una pesquisa en donde este proyecto figura como agraviado?

Correo buscó a uno de los protagonistas de la cuestionada reunión, el abogado Aldo Velásquez, quien afirmó que él solo ingresó al local en compañía del asesor regional, pero que una vez dentro, hizo lo propio la abogada Baltonado, acompañada de su defendido, el empresario denunciado; ambos se sentaron en su mesa.

“Llegamos al local y al rato llega la doctora Katy con su patrocinado, que realmente no lo conocía (...) la doctora Katy se apersona y me hace el mismo reclamo que el señor Chero: mis procesos, he presentado una serie de escritos y he puesto en conocimiento a usted”, explicó.

Aseguró que por no caer en "una falta de cortesía" no le pidió a la abogada que se retire a otra mesa.

Acusó a Chero de haber actuado "de mala fe", según dice porque emitió un informe que podría ser empleado para anular la cuestionada asignación de tierras para explotación minera en Chinecas.

El letrado arguyó que no es un funcionario público porque no tiene una designación, sino que su resolución solo le da facultades específicas, con las cuales no podría favorecer a ninguna de las partes.

Reconoce que el encuentro puede despertar suspicacias, pero considera que no se pueden sacar conjeturas simplemente con ese material.

"Si yo quisiera coordinar con ellos (Quispe y su abogada) para qué irme hasta Huaraz, esa parte es demasiada subjetiva", se defendió.

DENUNCIA

En tanto, ayer por la mañana, Isidro Chero, formalizó su denuncia ante la Procuraduría y la Fiscalía Anticorrupción, tras la difusión de las imágenes.

Los delitos imputados son contra la administración pública, corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho pasivo propio, cohecho pasivo genérico y tráfico de influencias.

Afirmó que hoy el directorio de Chinecas, que es presidido por el gobernador Juan Carlos Morillo pretende anular su concesión minera que tiene.