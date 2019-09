Hospital La Caleta adeuda más de dos millones de soles en sueldos a trabajadores

Síguenos en Facebook

Una deuda que supera los dos millones de soles, y que sigue en aumento, mantiene el Hospital La Caleta de Chimbote con un grupo de 134 trabajadores, quienes laboran bajo la modalidad de locadores de servicio.

Los afectados son médicos, asistencialistas, enfermeras, obstetras y administrativos, quienes no cobran sus remuneraciones desde hace siete meses por falta de dinero en el nosocomio.

SITUACIÓN

La mañana de ayer, los responsables de los gremios y sindicatos que existen en el hospital ofrecieron una conferencia de prensa en la que calificaron como grave la situación que afronta este nosocomio.

Detallaron que recientemente se reunieron con los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash a fin de buscar una solución a este problema. Sin embargo, según sostuvieron, la respuesta que se les dio es que si no existe dinero para pagar a los locadores se debe prescindir de sus servicios.

“Hemos ido a la región y no ha habido la solución que hemos querido (...) Nos han dicho que si no hay plata que saquen a todos, pero esa no es la solución. El hospital necesita de los locadores. La perdida va a ocasionar que el hospital deje de atender como se debe y pone en riesgo la salud de la población (...) Hay un tema humano, además, que se les debe siete meses, el pliego tiene que resolver esto”, dijo el presidente del cuerpo médico, Carlos Sánchez.

Detalló que meses atrás fueron retirados unos 60 locadores.

DIRECCIÓN

El director del Hospital La Caleta, Marco Montoya Cieza, mencionó que se ha tomado el acuerdo de prescindir de los servicios de trabajadores que no se encuentran en áreas críticas debido a la crisis económica que presenta la instituación, pero no precisó una cifra.

Detalló que los funcionarios de la región se han comprometido a gestionar que los saldos de balance de otras unidades ejecutoras puedan ser transferidos al hospital para cumplir con los pagos.