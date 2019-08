Informante dijo a la PNP que Espinoza estuvo en casa de alcalde

Síguenos en Facebook

El allanamiento que se hizo la vivienda del burgomaestre del distrito de Nepeña, Pedro Carranza López, la noche del último jueves, en búsqueda de la prófuga exalcaldesa de la provincia del Santa, Victoria Espinoza García, fue motivado por un informe de Inteligencia de la Policía de Chimbote.

LA HISTORIA

Cerca del mediodía del jueves, la Policía envió un informe al despacho del fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe dando a conocer sus sospechas sobre el posible paradero de Espinoza García, condenada a cuatro años de prisión por el sonado caso de los semáforos “inteligentes”.

El documento policial se indica que un colaborador - cuya identidad se mantiene en reserva - alertó a los custodios que Espinoza había estado en el inmueble de Nepeña, desde hace dos meses, aproximadamente, informaron fuentes de Correo en la Policía.

Se infiere que este colaborador buscaba ganar la recompensa de los 20 mil soles que ofrece el Ministerio del Interior, por el paradero de Espinoza García.

El informe de la Policía fue alcanzado a Añanca, debido a que es el fiscal a cargo de la investigación y posterior acusación a la exalcaldesa que hoy la ha convertido en una las requisitoriadas “más buscadas”.

Con ese documento, Añanca tramitó una orden de allanamiento y descerraje ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado del Santa, la cual fue concedida casi a las 5 de la tarde, señalan las fuentes.

LA BÚSQUEDA

Ahora, bien, cuando el fiscal tuvo la resolución judicial en sus manos se organizó el operativo que contó con el apoyo de un contingente de agentes del Departamento de Investigación Criminal que finalmente se concretó casi al caer la tarde.

Cuando las autoridades llegaron hasta la vivienda, no encontraron a nadie dentro, pero sí se notaba que había sido ocupado recientemente. Minutos después se apersonó la esposa del burgomaestre de Nepeña, quien dijo que ella y su familia había estado ocupando el inmueble.

Tras cumplir con la orden de búsqueda en todos los ambientes de la casa, el resultado fue negativo.

“Puede que en el transcurso de la tramitación de la resolución judicial para allanar la casa se haya filtrado la información y se haya puesto a buen recaudo, hay muchas posibilidades”, comentó una fuente policial que participó en el fallido operativo.

PIDE RESPETO

El alcalde de Nepeña, Pedro Carranza, dijo desconocer los motivos de la intervención hecha por la Policía y la Fiscalía. La autoridad municipal - hace poco protagonista de un audio con el procesado juez supremo César Hinostroza Pariachi - pidió “respeto” a las autoridades.

“Yo les pido a las autoridades que cualquier investigación que quieran hacer hacia mi persona, que me citen, yo voy a estar en cualquiera de las instancias que me notifiquen, como siempre lo he hecho. Nunca me voy a correr”, señaló.

Cabe recordar que Victoria Espinoza permanece como prófuga de la justicia desde el 4 de julio de 2018.