JEE declara inadmisible 16 listas al Congreso

Las listas de postulantes al Congreso de la República de 16 agrupaciones políticas han encontrado la primera dificultad en su camino por abrirse paso en las preferencias electorales con miras a las Elecciones Congresales Complementarias 2020. Esto, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huaraz, declarara inadmisible sus inscripciones.

ERRORES

Se tratan de errores, generalmente de forma, que aún pueden ser subsanados. En esta etapa los miembros del JEE revisan minuciosamente todo lo correspondiente a documentación de cada uno de los cinco postulantes, así como las licencias que debieron haber presentado (en caso sean funcionarios públicos) y el respeto por los reglamentos de cada partido político al momento de realizar sus comicios internos.

Luego de notificados de la decisión del JEE, los personeros tienen dos días de plazo para presentar sus descargos, los cuales deben ser evaluados por los miembros del organismo electoral y definir si siguen en carrera.

Este es solo el primer filtro que pasan los partidos políticos. Diferente es cuando una inscripción es declarada improcedente, ya que en esos casos, el Jurado considera que los errores que cometieron ya no son subsanables y no están aptos para seguir en la contienda. De acuerdo al cronograma electoral, el próximo 3 de diciembre vence el plazo para que los JEE definan qué listas son admitidas.

TAMBALEAN

Hasta el cierre de esta edición, eran 15 las listas declaradas inadmisibles en su totalidad, y una de manera parcial.

En Alianza por el Progreso, la lista fue declarada inadmisible, primero, porque observan que se “transgredió” lo estipulado en su reglamento interno, que señala que las listas de candidatos deben ser integradas por afiliados activos, cosa que no pasaría con el postulante Líder Saavedra Paredes. También indican que los candidatos Saleciana Tarcila Zarzosa Rimac y Adrián Eugenio Palmadera Milla , laboran en municipalidades de Áncash y no han cumplido con presentar su solicitud de licencia o renuncia.

Al Partido Democrático Somos Perú, el JEE de Huaraz le observa que en el acta de elección interna de sus candidatos, no se consigna la firma del personero legal y que de acuerdo a sus reglamentos, “el órgano competente para realizar las elecciones para cargo de elección popular recae sobre el órgano electoral central y no sobre el órgano que suscribe” el documento. Además, advierten que el candidato Betto Barrionuevo Romero, al ser funcionario del gobierno regional, no ha adjuntado su solicitud de licencia o renuncia al cargo.

El Partido Perú Nación ha encontrado observaciones, también en su acta de elección interna, documento que, indica el JEE, no está firmado por la instancia correspondiente, según sus reglamentos internos. También sostienen que la actual regidora de Nuevo Chimbote, Rina Jara no ha adjuntado la copia legalizada de su renuncia al movimiento político Áncash a la Obra.

En Democracia Directa, hay varios problemas con sus candidatos : Hugo Víctor Tinoco Henostroza y Maura Natalia León Sánchez, son – según sus hojas de vida – docentes en actividad, pero no han presentado su renuncia o licencia sin goce de haber. Mientras que la candidata Hada Mautino Tinoco declara haber sido absuelta del delito de terrorismo, pero el JEE precisa que el partido debe remitir los documentos judiciales que amparan dicha absolución.

Un caso particular es el de la agrupación Vamos Perú. Aquí, se han declarado inadmisibles tres candidaturas y las otras dos figuran como recibidas. El JEE advierte que los postulantes Felicísimo Rómulo Antúnez Antúnez, Mayra Suset Inchicaqui Rosales y Fabiola Juana Pantoja Miranda, serían funcionarios públicos y como tales debieron acreditar su renuncia o licencia.

En el Partido Morado, la lista ha sido declarada inadmisible porque la condición de afiliados de algunos de sus candidatos no guarda relación con sus reglamentos.

En el Partido Político Nacional Perú Libre, el JEE observa la candidatura de Eliezer Esteban Vertiz Urbina, sentenciado por el delito de concusión, y de Virgilio Leopoldo Huerta Jara, quien declara tener condena por peculado. El Jurado le pide a la agrupación política que informe si la sentencia se encuentra ejecutoriada.

En el Partido Contigo también tienen problemas por la sentencia de uno de sus candidatos : Joaquin Cruz Navarro, quien declaró sentencias por robo agravado y conducir en estado de ebriedad. El JEE le pide a esta tienda política remitir un documento que avale que ya cumplió su condena y se encuentra rehabilitado.

Las dos listas que presentó el partido Todos por el Perú han sido declaradas inadmisibles. La nómina encabezada por Giovana Villanueva deberá presentar un documento que acredite indubitablemente cuál ha sido el órgano que ha efectuado la designación de los candidatos y también tiene que acreditar quién presidió el comité electoral. En tanto, la lista que preside Walter Aguirre ha sido declarada inadmisible por no ingresar información en el sistema informático Declara; sin embargo, ayer mismo presentaron un documento levantando esta observación.

MÁS

Continuando con las listas inadmisibles, tenemos a Unión por el Perú, donde el JEE observa que no se habría respetado algunas de sus normas de democracia interna. También advierten que la postulante María Isabel Bartolo Romero es funcionaria pública y no acreditó su renuncia o licencia.

En el Partido Popular Cristiano (PPC), el JEE de Huaraz indica que conforme a sus normas internas, sus candidatos deben acreditar antigüedad partidaria.

La lista de Avanza País, fue declarada inadmisible, porque el candidato Nicanor Sifuentes Fernández no presentó la copia legalizada de su de la autorización del movimiento Áncash a la Obra, en el cual milita. También indican que la candidata Sherly Enit Castillo Azañero declara ser funcionaria de la comuna de Nuevo Chimbote, porque debe presentar su documento de renuncia o licencia.

En Junto por el Perú el JEE les pide presentar un documento que acredite la fecha exacta de sus elecciones internas. También encuentran que la candidata María Helvezia Balta Salazar presentó su solicitud de licencia a Essalud posterior a la fecha establecida.

Al Partido Renacimiento Andino Nacional, el JEE le pide informar quiénes son los delegados que llevaron adelante el proceso de elección interna y también que el candidato Bill Salazar Garay acredite su renuncia o licencia en la comuna donde trabaja.

En el Partido Podemos por el Perú, no se han adjuntado todos los documentos del acta de elección de candidatos y además este no tiene la rúbrica del personero legal acreditado ante las autoridades.

TRADICIONALES

Los partidos tradicionales también han encontrado problemas. La lista de Acción Popular es inadmisible por serios problemas en su proceso de elección interna, ya que, por un lado indican que debe precisar qué modalidad de elección empleó, y, por otro, el JEE considera que este proceso interno sería “una forma velada de designación directa, en una manera contraria a ley y a su propio estatuto”.

Finalmente, tenemos a Fuerza Popular donde el JEE observa que una candidata no firmó los documentos y además también observa su proceso de elección interna porque en su acta no figuran todas las etapas del proceso y además no se detallan las listas y los candidatos de cada una de ellas.