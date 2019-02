Jesús Rodríguez: “Estamos en quiebra, esa es la realidad”

Síguenos en Facebook

El gerente de la Municipalidad Provincial del Santa, Jesús Rodríguez Fuentes, recibe cada día documentos de deudas que gestiones anteriores no han reconocido. Si bien, sabían que la comuna estaba en crisis, no pensaron que era de tamaña magnitud. La declaratoria de insolvencia sería el último recurso por el que se podría optar. El funcionario afirma que no quieren llegar a esto.

En este primer mes de gestión, lo hemos escuchado con preocupación, informar más sobre problemas en la municipalidad ...

Sí pues, en realidad sí, nosotros teníamos la idea de que en este concejo municipal había problemas, pero, en lo personal, jamás imaginé la magnitud de problemas. El estado actual es muy crítico, no estaba esto en los planes, pareciera que hemos caído en un fango y está costando salir de este problema. Pero, estoy seguro que vamos a salir de esto, haciendo un trabajo en equipo, redoblando esfuerzos entre los funcionarios, pero, obviamente hay consecuencias y no tenemos todavía un servicio como el que queríamos haberle dado a Chimbote en el primer mes de gestión, pero creo que la responsabilidad nos llama a resolver, primero, los problemas para poder enrumbar el desarrollo de Chimbote.

Por qué decimos que el estado de la municipalidad es crítico. Ilústrenos.

Porque si bien cierto teníamos la información de una deuda con la Sunat de 7 millones de soles que estaba fraccionada, por la cual estamos pagando medio millón (de soles) mensual del Foncomun; pero a las dos semanas de estar en el cargo nos llegó una notificación de una orden de embargo por 22 millones de soles, luego llegó un embargo del Ministerio de Transportes por 700 mil soles de las papeletas que el concejo no había pagado a la Policía, luego viene Sedachimbote y dice que le debemos 5 millones de soles por consumo de agua, también encontramos que el servicio de energía eléctrica no se había pagado desde el mes de octubre, vino Hidrandina y nos quiso cortar la energía en el edificio municipal, nos cortó en el centro de salud, tuvimos que hacer lo posible para poder pagar y no se pierdan los insumos médicos. Los bancos han llegado diciendo que tenían préstamos personales con los trabajadores, a quienes se les había descontado en el papel los meses de noviembre y diciembre y cuando fuimos a ver si realmente estaba el dinero descontado, encontramos que ese dinero no estaba en la cuenta.

Entonces, estos temas realmente son críticos porque a pesar de los millones que hemos tenido en la municipalidad en los últimos años, encontramos poca capacidad operativa de maquinaria pesada para hacerle frente a la emergencia, tenemos máquinas obsoletas, en mal estado, a pesar que se ha gastado cantidad de dinero en reparación, estamos investigando servicios que aparentemente no se habrían dado. Tenemos camiones compactadores en mal estado, solo cuatro que trabajan medianamente ocho horas. Hay un hacinamiento en este edificio municipal por un exceso de trabajadores, hay 1,400 trabajadores obreros, de los cuales 84 son profesionales, no se puede manejar así una municipalidad, eso nos lleva a nosotros a asumir este problema con la mayor responsabilidad y plantear una propuesta para Chimbote que beneficie no solo a los trabajadores nombrados, pero creo que por encima de un derecho laboral está el beneficio de toda la población.

Para que las personas puedan entender, qué significa, por ejemplo, que el local del palacio municipal esté embargado...

A raíz de que recibimos la información del último embargo de 22 millones por parte de la Sunat, solicitamos una reunión urgente con la jefa de la Sunat y el ejecutor coactivo y nos manifestaron ellos habían trabado embargo en custodia y condición al muelle y el edificio municipal.

¿Este edificio le pertenece a la municipalidad?

Han trabado embargo para garantizar el pago, eso no quiere decir que no seas dueño. Si la Sunat en algún momento cierra el tema judicial de reconocimiento de deuda, es capaz de sacar a remate cualquier inmueble, eso es así de claro. Estos 22 millones no los podemos fraccionar porque son deuda del Fonavi, por descuentos que se han hecho hace años en este municipalidad y que no fueron pagados, esa es la realidad.

La deuda total, por personal, servicios, obras, ¿a cuánto asciende?

Tenemos deudas con la Sunat por 42 millones de soles, deudas del año pasado de 2 millones 800 mil soles en donde está el tema de trabajadores CAS, el personal que no se le pagó, a los regidores de la gestión pasada, algunos impuestos. Tenemos el embargo con el Ministerio de Transportes, deudas con Hidrandina, debemos algo de 170 mil soles. Hay un informe de devengados para reconocimiento de deudas por 12 millones de soles que son de los últimos diez años, vamos a hacer una evaluación, ya que el Estado no puede comprometer más de lo que tiene en su presupuesto, así dice la ley. Pero, aquí hay una explicación: no estaba previsto la reincorporación de trabajadores, eso ha generado todo un descalabro económico, no estaba previsto el reconocimiento de la deuda con la Sunat, del cual nos descuentan medio millón de soles mensual. Hoy, este importe de reconocer devengados también nos va a reconocer problemas porque hay que pagar con presupuesto de 2019.

Nosotros vamos a honrar nuestros compromisos, pero también se tiene que deslindar responsabilidades administrativas. Las responsabilidades civiles, penales le tocará al que corresponde.

¿Actualmente, hay trabajadores impagos del mes de enero, personal CAS?

Hemos tratado de cubrir el pago en enero de lo que es la escolaridad, estamos pagando a funcionarios y empleados, nos falta pagar la planilla de obreros y hay un porcentaje de vacaciones que le corresponde a trabajadores por el mes de diciembre del año pasado, que seguramente vamos a pagar la semana que viene. Recibimos nosotros 2 millones y medio de Foncomun, de los cuales, medio millón es pago a la Sunat, nos quedan 2 millones y solo para enero yo necesitaba 10 millones para cubrir todos los gastos de planillas.

Son 8 millones de soles de déficit...

Claro, entonces, es un tema bastante complicado, felizmente estamos siendo bastante eficientes en la recaudación. En enero, por ejemplo, el terminal terrestre ha duplicado su recaudación respecto al mes de diciembre; el muelle municipal, de la misma manera, por eso quiero saludar el compromiso de todos los funcionarios y los trabajadores nombrados. Hemos conversado con el Sindicato y ellos han tomado conciencia de la situación en la que nos encontramos.

¿Se van a tomar soluciones extremas, hay la posibilidad de declarar en emergencia financiera a la comuna o algo así?

Eso es lo último que vamos a hacer. No podemos mentir a la población, tenemos que ser sinceros porque esto es la gestión pública. La población ya tiene conocimiento de la situación que tenemos, hemos planteado algunas alternativas como la venta del terreno del megaplaza que lo dijimos ante los regidores para que ellos vayan tomando conciencia. Tenemos un megaplaza que nos genera más o menos 80 mil soles mensuales (de ingresos), que se van a la Sunat, no recibimos ni un sol, solo un papel, entonces, en 23 años nos van a entregar el edificio totalmente depreciado, habrán más gastos operativos de mantenimiento y tenemos un problema serio porque tenemos que brindar limpieza pública, la vigilancia externa, no recibimos ni un sol y nos genera gastos, ante esto, yo he propuesto que deberíamos vender antes que la Sunat lo saque a remate porque ya lo han tasado en 130 millones de soles y puede caer el precio, no nos podemos dar el lujo de esto.

¿Pero si ustedes venden esos terrenos Sunat podría apropiarse de esos ingresos?

Obviamente, pero solo los 42 millones de soles que debemos, dejarían de descontarnos el medio millón de soles de Foncomun, eso pasaría ya a nuestras cuentas, con el saldo podríamos hacer un incentivo de jubilación, tenemos demasiados trabajadores obreros nombrados, necesitamos profesionales, podríamos jubilar a una gran cantidad de obreros y con esos recursos que sobran podrían hacer una convocatoria de nombramiento de profesionales, es decir de 84 pasar a 200 o 250 con la finalidad de que vayamos haciendo carrera en la gestión pública, podríamos mejorar algunos servicios. Mire usted, cuántos terrenos le ha dado la municipalidad a la Caja Municipal y no le ha devuelto ni un sol, cuánto dinero ha invertido la municipalidad en Sedachimbote y nos cobra 5 millones, no podemos ir en pérdida.

¿La privatización de podría ser una solución?

Yo creo que Sedachimbote ya es un órgano desconcertado y seguramente tendrá que evaluarse esa posibilidad, ya en el directorio. Yo sí creo que el tema de limpieza pública tiene que ser con una asociación pública -privada y tiene que haber una empresa que nos ayude a procesar la basura, no podemos darnos el lujo de seguir quemando basura cuando hoy por hoy es una materia prima.

Ingeniero, ¿hay la posibilidad de declarar insolvente a la municipalidad?

En este momento estamos insolventes, yo creo que sería lo último que podríamos hacer, no está todavía en nuestra cabeza esto, creemos que tenemos la posibilidad todavía de sacar esto adelante. En esto es muy importante el compromiso de todos los trabajadores, sin colores políticos.

Para que la ciudadanía entienda, ¿qué implicaría declarar insolvente a la municipalidad?

Eso sería muy perjudicial para los trabajadores, para la sociedad civil, para poder tener la capacidad de recibir financiamiento para financiar obras, yo creo que eso no está en la cabeza de nosotros. Vamos a salir de esto, estoy seguro que sí.

¿La municipalidad está en quiebra?

Yo creo que sí porque el Foncomun no alcanza. Recursos directamente recaudados, los tributos que pagan los chimbotanos, no alcanza. Entonces estamos en quiebra, esa es la realidad.

Cuánto tiempo estima usted que tarde para recuperar la estabilidad económica.

Estamos con la Sunat viendo cómo sincerar las deudas, seguramente las próximas semanas voy a terminar un informe técnico que presentaré al concejo municipal. Lo que sí queda claro es que cuando tenemos un problema de este nivel hay que sacrificar algunas cosas. En este caso tenemos que sacrificar un patrimonio para salir de esta situación.

Y qué plantea “sacrificar”, ¿los terrenos del megaplaza?

Yo he planteado eso, pueden haber otras propuestas también, no la descartamos. El tema está abierto, estamos evaluando también otras posibilidades, reducir costos, vamos a hacer una inversión importante en el muelle municipal, toda vez que ese muelle tiene que darnos más ingresos para mejorar la administración, vamos a hacer una alianza pública - privada en el terminal terrestre de tal manera que mejore ese lugar y lejos de tener gastos, tengamos ingresos, son posibilidades que estamos barajando.

¿En plazos?

Yo creo que este año va a ser muy importante, el otro año debemos respirar otros aires en nuestra municipalidad, estoy seguro que con el compromiso económico vamos a salir adelante.

Es decir, ¿por lo menos un año tomará salir de esta crisis?

Yo creo que sí porque recordará que el presupuesto para este año ya fue aprobado la gestión pasada, tenemos que trabajar ahora para ver cómo reducimos los gastos, eso toma su tiempo, para nosotros en este momento la palabra clave es austeridad y mejorar el servicio.

Entonces, ¿durante este año no vamos a ver proyectos nuevos de la gestión?

No, hay que precisar que una cosa es la inversión pública, obras, eso tiene su presupuesto y no se afecta, lo otros son los gastos corrientes, los servicios básicos, el Foncomun, el pago de planillas, eso está en riesgo, pero esta capacidad operativa que está en riesgo sirve para que el servicio de obras sea eficiente. No podemos darnos el lujo de llenar de personal esta municipalidad.

¿Cuántos han contratado ustedes?

El más pasado teníamos algo de 150 profesionales.

¿No van a contratar a más?

Yo calculo que en el peor de los casos llegaremos a 250 empleados CAS. Antes aquí había 600.

¿Y dentro de estos contratos hay gente de Áncash a la Obra?

Hay gente de todo tipo, hay gente del partido, no te voy a negar eso, pero hay también profesionales que no son militantes y hay trabajadores nombrados que también son profesionales. En esta gestión no se trata de un tema de amigos, no es un tema partidario, es una gestión pública en beneficio de la provincia. Probablemente algunos militantes de nuestro partido no están de acuerdo con esto, pero en algún momento les explicaré esto, la realidad nos obliga ser austeros.