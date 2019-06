Jesús Rodríguez: “Hubiésemos podido acertar mejor en algunas designaciones”

Síguenos en Facebook

En unos cuantos días más, la gestión que lidera Roberto Briceño en la Municipalidad Provincial del Santa cumplirá sus primeros seis meses. En esta entrevista, su gerente municipal, Jesús Rodríguez, hace un balance de los aciertos y desaciertos cometidos en ese lapso, aunque él cree que más destacan en lo primero.

Ingeniero, ¿reconoce que antes de cumplir seis meses, esta gestión ya está enfrentando una grave crisis?

Eso lo dijimos desde el mes de enero que llegamos a esta municipalidad, hemos recibido una institución con serios problemas y creo que ya, a la luz de los hechos, la población tiene pleno conocimiento de las condiciones críticas de esta municipalidad. No estamos conformes, tampoco. En lo personal, no estoy conforme todavía con lo que estamos haciendo. Soy consciente que podemos hacer mucho más y mucho mejor.

Y si tuviera que hacer un mea culpa, ¿cuáles serían los desaciertos de esta gestión?

Pienso que aquí hubiésemos podido acertar mejor en la designación de (funcionarios en) algunas áreas, que no nos han dado los resultados que esperamos, pero que es parte de la gestión misma. No haber sido diligentes, quizá, en dos o tres áreas, de 14 que tenemos, no te da un reflejo de que sea una gestión sin rumbo, al contrario, yo tengo muy claras las cosas.

Y este tipo de designaciones, que duran tan poco, ¿más bien no muestran improvisación en la gestión?

No, porque fue una disposición del alcalde, de que en el área de Administración y Contabilidad, que son áreas sensibles del manejo presupuestal, se coloque a funcionarios nombrados. En el área de Asesoría Legal, de Rentas, de Recaudaciones, porque ya se hablaba de los favoritismo y de los manejos oscuros que se tenían en Coactivos, en Rentas, teníamos esa información, entonces, dijimos que para darle un poco de confianza a la población y no se piense que nosotros queremos manejar el tema del presupuesto, dejemos, por ejemplo, en Asesoría Legal, a un nombrado, que es la doctora Guadalupe (Cruz); Rentas se mantiene el señor Casamayor, ni siquiera lo hemos cambiado, en Coactivos, tenemos al señor Rafael Guevara, que es un trabajador nombrado. En Administración pusimos al señor Antolino, que lamentablemente para nosotros él sufrió una descompensación en su salud y tuvo que ser intervenido en Lima. Pusimos en Contabilidad al señor Gumercindo que es un trabajador de carrera, que me parece una buena persona, buen profesional, pero que lamentablemente, viendo el tema legal, él es de régimen obrero y no podemos darle una función administrativa, pero más allá no hay otro tema.

La gestión pública es así, en un equipo, a veces, no todas las piezas funcionan como uno quiere, por eso existen los cargos de confianza, que se van evaluando. El alcalde dijo: en tres meses evalúo, se hicieron los cambios que se necesitaron, ahora estamos en el sexto mes, y así se va a armando el equipo. Yo quiero que esto quede claro, no podemos hablar de una improvisación, por un tema puntual de una área.

¿Habrá más cambios, el alcalde se lo ha dicho?

Todos los cargos están en evaluación siempre. En una gestión pública no hay cargos eternos, por eso son cargos de confianza, todos los cargos están en evaluación todos los días del mes. O sea, el alcalde se reúne con los funcionarios todos los días lunes, evalúa los resultados de cada área y el alcalde es un profesional que tiene experiencia en gestión pública, y si considera que alguna área debe ser fortalecida, pues, hace el cambio.

Usted empezó diciendo que no estaba del todo conforme con los resultados hasta el momento, ¿se ha puesto alguna meta para autoevaluarse y decir: bueno, no estoy cumpliendo los objetivos, pongo mi cargo a disposición o me voy?

Este año para nosotros va a ser muy importante para lograr una estabilidad administrativa. A pesar de las deudas que hemos heredado, debemos decir que en el tema de recaudaciones hemos superado todas las metas de años anteriores, las áreas han trabajado muy bien, en el Muelle Municipal, por ejemplo, a este mes, ya se recaudó lo que se hizo todo el año pasado, en el terminal (terrestre) se ha recaudado también, entonces, están trabajando bien. Pero, nos falta fortalecer Transportes, Desarrollo Económico, falta ensamblar más el tema administrativo que nos permita a nosotros mejorar los servicios públicos. Para mí, lo principal es fortalecer el sistema de limpieza pública, de seguridad ciudadana; por eso que a pesar de las demoras que hemos tenido ya hemos lanzado la convocatoria de los compactadores, vamos a disponer también la construcción una central de seguridad ciudadana, en este primer año de gestión.

¿Pero no se ha puesto un tope o decir bueno, quizá debo dar un paso al costado?

El alcalde tiene mi cargo a disposición todos los días y yo no tengo ningún problema, al contrario, tampoco pretendo estar atornillado a un cargo, yo me he desenvuelto en actividades privadas, estoy ahora en esta gestión apoyando al alcalde, respondiendo a una confianza que he recibido. Tengo el compromiso de mejorar esta gestión, conformar un equipo que seguramente va a mejorar mucho este trabajo. En la medida que vayamos resolviendo los problemas de la ciudad, vamos a ir a ganando la confianza de la población. Si el alcalde, mañana o pasado, decide hacer cambios en la Gerencia Municipal, yo me iré contento y muy agradecido y desde el lugar que yo esté, estaré apoyando a la gestión.

¿En seis meses de gestión hay más desaciertos que aciertos?

Yo creo que muchos aciertos.

Pero también desaciertos ...

Hablemos de los aciertos, pues, por qué nos ponemos primero a ver los problemas y no nos ponemos a ver los logros. Recibimos el problema de titulación de tierras de las 308 hectáreas con los pueblos del sur, se ha hecho la socialización, ya se devolvió a la Región para que esto vaya a Bienes Nacionales y venga correctamente para titular estos terrenos, si todo sale bien este año, esta población va a estar titulada en sus terrenos. En febrero firmamos un convenio con Vivienda para hacer un proyecto de saneamiento en las 308 hectáreas, en las 217 hectáreas, en los 11 pueblos jóvenes de San Pedro, con una inversión que seguramente va a superar los 400 millones de soles. Este 5 de junio, ya Vivienda lanzó el proceso para el proyecto de preinversión en cumplimiento a ese convenio, ¿cómo no puede ser ese un buen logro de la gestión?.

Recibimos un problema por la declaratoria de emergencia ambiental por el tema del botadero de Coishco, a pesar que no nos dieron el terreno de las 105 hectáreas para hacer en La Carbonera nuestra planta de tratamiento. De enero a la fecha, hemos hecho una gestión muy importante, hemos separado ya 20 hectáreas para Nuevo Chimbote para que también ellos hagan su planta de tratamiento de residuos sólidos y nos quedan a nosotros 85 hectáreas, que ya debe estar saliendo la resolución de transferencia de esos terrenos, con lo cual hemos logrado una inversión de 7 millones de soles para hacer las celdas provisionales y de una vez por todas reubicar el botadero.

Y hablando de inversión, justamente, las cifras que se muestran en el Ministerio de Economía, tampoco los favorecen, tienen una baja ejecución de gasto, solo del 7.6%

Pero déjeme hablar de mis logros, ustedes solo quieren rescatar lo malo. Hemos empezado ya las obras de la Reconstrucción que han estado paralizadas desde el año pasado, de cuatro convocatoria que se hicieron, tres ya están en ejecución. Cambio Puente, todo el mundo habla del agua y desagüe de ese lugar, pero nunca estuvo incorporado en el plan de inversiones del Ministerio de Vivienda, hemos hecho la gestión y ya está incorporado, ya entregamos el expediente con el levantamiento de observaciones a Sedachimbote, estamos a la espera que ellos respondan a este documento y se pueda lograr la inversión por más de 40 millones de soles.

A ver, yo digo, porqué no resaltamos esa gestión que no se hace de un día para otro, pero no pues, aquí estamos empecinados en que si te tropiezas esa es la nota del día y lo que se consigue no es el logro de la gestión. Ahora, en el tema del gasto público, en relación a su pregunta, hemos heredado obras que han estado en proceso de selección el año pasado que hemos tenido que cancelar porque no han estado llevándose de acuerdo a ley, no se implementó el sistema de gestión de riesgos, que es una obligación que manda la ley, los proyectos cuando han sido conciliados con los terrenos, han tenido problemas, han tenido que actualizarse estos proyectos y esta semana estamos lanzando un grupo de obras, por cerca de 20 millones de soles, que es el paquete que anunció el alcalde. Estamos implementando estas cosas, lo que pasa es que hoy por hoy que se han modernizado los sistemas de control del Estado, hay que tener mucho cuidado en el procedimiento de ejecución de obra.

El tema del Vaso de Leche, hemos comprado al precio más bajo de todos los tiempos.

Pero hubo una compra de urgencia ...

No, estoy hablando del proceso normal. El problema de las hojuelas ha sido que hay un postor que apeló el proceso y tenemos que respetar los plazos, no podemos pasarnos por encima del OSCE, pero lo importante es que hemos comprado al precio más bajo.

Le hice esta misma pregunta al alcalde, sobre los bajos niveles de ejecución de gasto, y él consideraba que el problema eran los funcionarios, ¿usted cree lo mismo?

Yo coincido con el alcalde, porque, como dije al comienzo, hemos tenido algunos desaciertos con la designación de algunos funcionarios, creo que el alcalde ubica muy bien este problema, y reconocemos, como seres humanos, nadie puede ser perfecto, entonces, quizá no tuvimos una buena designación, pero ya se corrigió, estamos impulsando el área administrativa, el tema de las obras, queremos impulsar esto y mucho más, por eso que ya mismo estamos lanzando en estos meses el concurso oferta para la obra de construcción de la costanera, que vamos a empezar desde El Trapecio hacia el centro de Chimbote, porque la Región debe acabar con el enrocado que está haciendo en Miramar, para poder empalmar la obra, pero mientras tanto, vamos a empezar por allá, en un kilómetro, por 13 millones de soles y con eso se le va a dar mucho dinamismo a la economía de Chimbote.

En las obras por administración directa, tampoco hay un avance significativo en la ejecución

Sí, es muy cierto, hemos tenido un retraso en la demora de las adquisiciones que tiene que ver con lo que dice el alcalde, hemos tenido una mala designación en el tema administrativo y logístico, que ya se corrigió felizmente, ahora estamos impulsando ya las compras. Por ejemplo, ya se logró las compras de todos los repuestos usados en el taller municipal, las llantas, ya estamos abasteciendo los materiales en estas obras directas. En una gestión suelen pasar estas cosas, no todo puede ser positivo, hay cosas que también salen mal, eso hay que corregir.

¿Y considera que eran prioritarias estas obras?

Sí, porque en el caso del Malecón, tenemos el informe de Defensa Civil que en esa zona del enrocado, producto de los oleajes ha sufrido una erosión importante que estaba poniendo en riesgo esta obra y estamos reforzando con roca esta parte de la defensa del Malecón. En el caso de la Plaza 28 de Julio, que se hizo en el año 2006, estaba a punto de colapsar, según un informe de Defensa Civil. Se ha hecho el reforzamiento el arenado, no se le ha dado ningún mantenimiento, el sistema eléctrico por la antigüedad y la salinidad de la zona, ya estaba en malas condiciones. Yo preguntaría en el casco urbano de Chimbote, ¿dónde está el emporio económico?, ¿dónde está el comercio y el turismo?, está ahí, por eso hemos tomado la decisión de empezar por ahí. En el caso del Bulevar queremos ahí ubicar a tantos jóvenes emprendedores de Chimbote, hacer actividades culturales en esa zona, para incentivar el turismo.