La Fiscalía investiga presunta malversación en fiesta por licenciamiento de la UNS

Por el presunto delito de malversación de fondos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa inició ayer una investigación preliminar, durante 60 días, en torno a los gastos por la celebración del licenciamiento de la Universidad Nacional del Santa (UNS).

Como informó Correo, en su edición del miércoles, el festejo será hoy en El Huerto Country Club con pachamanca de almuerzo y la presentación de la orquesta de cumbia Caribeños de Guadalupe, cuyo costo aproximado es de 20 mil soles.

Horas antes, a las 10 de la mañana, se desarrollará la ceremonia protocolar en el Centro Cultural de la UNS.

INTERVIENEN SU SEDE

La mañana de ayer, los fiscales responsables de la investigación, Alejandro Galloso Ascencio e Isela Gonzales Torres, realizaron la diligencia de constatación y recopilación de información en las oficinas administrativas de la Universidad Nacional del Santa.

Esto, tras la denuncia presentada por la Procuraduría Anticorrupción a raíz de la publicación de nuestro diario.

Los fiscales responsables de la diligencia recopilaron la documentación de diversas áreas administrativas, a fin de realizar las investigaciones correspondientes.

La investigación preliminar es contra quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de malversación de fondos.

Cabe recordar que en la víspera, el rector Sixto Díaz Tello aseguró que la contratación de la orquesta no la hizo la universidad sino un grupo de exalumnos “exitosos” de Lima que se sintió motivado por la obtención del licenciamiento y, tras comunicarse telefónicamente, decidió colaborar pagando el contrato de la agrupación. No obstante, no mostró ningún tipo de documentación que fundamente su declaración.

La autoridad también dijo que no son 10 paneles, como publicó Correo, sino solo cuatro los contratados para difundir el examen de admisión.