López Padilla asegura que se entregará a la justicia

El exdirigente de construcción civil de Chimbote, Víctor López Padilla, aseguró que mañana se entregaría a las autoridades para cumplir lo que le resta de condena, tras ser hallado culpable del delito de daño agravado, en julio de 2016. Como se recuerda, el miércoles último, él dejó el penal de Piedras Gordas de Lima pese a que a que todavía no había completado los cuatro años de prisión que se dictó en su contra.

La escandalosa liberación se produjo debido a que el personal de la Corte Superior de Justicia del Santa no emitió el boletín de sentencia al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), que debió abrir las puertas de la cárcel a López Padilla luego que se venciera el plazo de prisión preventiva que pesaba en su contra por el crimen del exconsejero Ezequiel Nolasco Campos, pues de la condena no se había informado.

LA CONDENA. López Padilla fue condenado en julio del 2016 por el juez Wilfredo Rueda Zegarra, entonces a cargo del Juzgado Penal Liquidador de la Corte del Santa, por el delito de daño agravado. Es decir, se le halló culpable de causar daños, junto a otras personas, en la vivienda de Ezequiel Nolasco, esto en mayo de 2010 durante una movilización de construcción civil.

En tanto, en abril de 2017, la Segunda Sala Penal de Apelaciones confirmó la condena de cuatro años de cárcel efectiva y devolvió la carpeta al juzgado que emitió dicho fallo.

En aquel momento, el Juzgado Penal Liquidador se encontraba a cargo de la jueza María Delgado Regalado, quien debía disponer que se cursen los boletines y testimonios de condena del entonces sentenciado en cárcel Víctor López Padilla.

Vale recordar que el exdirigente de construcción civil se encontraba preso desde mayo del 2014, cuando se ordenó su captura por el crimen de Nolasco. No obstante, la condena por el caso de daño agravado recién empezó a contabilizarse desde julio del 2016.

El viernes último, dos días después de la escandalosa liberación, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó la recaptura del también expresidente del Frente de Defensa de la Provincia del Santa, durante los años de gestión del presó exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar.

La resolución ya está en manos del personal de la Policía Judicial.

EN LA CLANDESTINIDAD. El exdirigente de construcción civil habló la mañana de ayer desde la clandestinidad y aseguró que, a más tardar, este lunes se presentaría antes las autoridades para ser internado nuevamente en una cárcel, para culminar los poco más de dos años de prisión que le restan.

“Yo soy respetuoso de la justicia. El día lunes a más tardar estoy presentándome, poniéndome al orden de la justicia”, declaró López Padilla, mediante una llamada telefónica, al programa “Panorama Chimbotano” de Radio Santo Domingo.

En la entrevista, el exsindicalista reconoció que era consciente de que el miércoles último lo estaban dejando en libertad pese a que no había cumplido su condena; no obstante, adujo que el personal del Inpe le indicó que no tenían algún documento que justificara su permanencia en la prisión.

“Lo conversé (con mi abogado), le dije que no podía salir en libertad porque tenía cuatro años de sentencia, pero los señores del Inpe (me dijeron) que no tenía nada, por eso me dieron libertad inmediata. Pero yo quería solucionar mi tema”, sostuvo.

Tras reiterar que voluntariamente se pondría en manos de las autoridades, López Padillo pidió ser tratado como alguien que fue dejado en libertad y no como un recluso que se escapó.

“Así como soy respetuoso de la justicia, quiero que la justicia también sea respetuosa con uno porque yo no me escapado, no me he salido así con prepotencia; he salido como un ciudadano cuando cumple su condena”, expresó.

Víctor López, quien actualmente afronta un juicio por el crimen de Ezequiel Nolasco y tiene una acusación en su contra por el caso “La Centralita”, optó por no pronunciarse sobre estos procesos.

Solo pidió que las autoridades del sistema de justicia tomen las decisiones en base a la ley.

“Les digo a las autoridades que entiendan, encarecidamente les pido que realmente se apeguen a lo que dice la norma, la ley, porque lo que aquí quien más sufre es la familia”, dijo en la entrevista al referido medio radial.