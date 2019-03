Luna advierte que dejaron obras sin presupuesto en GRA

Síguenos en Facebook

La cantidad de obras del Gobierno Regional de Áncash (GRA), que se encuentran paralizadas en la región, podría aumentar en los siguientes días. Y es que, según reveló ayer el gerente general del GRA, Luis Luna Villareal, por lo menos en 13 proyectos licitados en la anterior gestión, no se ha asegurado presupuesto para los trabajos a ejecutarse en este año.

HERENCIA

El funcionario cuestionó que incluso el 31 de diciembre, último día de la gestión del exgobernador regional Luis Gamarra Alor, se hayan licitado algunos proyectos.

El gerente explica que al momento de sacar adelante los procesos, las obras sí contaban con recursos asignados, sin embargo, para este año, no pasaría lo mismo.

“El año pasado se han licitado obras y han firmado contratos hasta el 31 de diciembre, es increíble, y no solo eso, sino que para el presente año no los han incluido con un presupuesto para que se ejecuten, es decir, han tenido un determinado presupuesto, pequeño nada más para pasar el procedimiento (de contratación) del año pasado, pero en términos reales no han dejado dinero para su ejecución, eso se convierte en una deuda también”, señaló.

Luna aseveró que esta situación generará que de todos modos haya trabajos paralizados en algún momento. Añadió que se trata de proyectos de agua y desagüe, losas deportivas y hasta canales de riego los que fueron licitados casi al culminar la gestión pasada.

Contó que el gobierno de turno ha planteado “reorientar” todo el proceso de ejecución de las obras, sin embargo, remarcó, que de todos modos habrán problemas para cumplirse los plazos.

Tras las declaraciones del gerente general de Áncash, Correo llamó al exgobernador regional Luis Gamarra Alor, para escuchar su versión respecto a esta aseveración; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta.

Se debe mencionar que al revisar el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), este diario pudo comprobar que seis procesos fueron lanzados a licitación en diciembre del año pasado. Incluso dos de ellos tienen como fecha de publicación del concurso el 28 de diciembre de 2018, es decir a solo dos días de que culmine la gestión de Gamarra Alor.

HAY MÁS

En otro momento, Luna aseveró que la deuda que ha encontrado la actual gestión es de 500 millones de soles, producto de diversas obras paralizadas. No obstante, no han podido determinar cuántos proyectos están en esa condición, debido a que en muchos casos no han encontrado información de los expedientes técnicos.

“Estamos preocupados porque incluso hay obras paralizadas desde los años 2003 y 2004”, subrayó.

Dentro de esta deuda, hay un desembolso de 160 millones de soles que el Gobierno Regional de Áncash deberá hacer por el pago de laudos arbitrales a diferentes empresas. Uno de los casos, mencionó Luna, es el laudo que perdió la Región con la empresa que realizó el expediente técnico para la construcción de la nueva infraestructura del hospital La Caleta.

“Nos han ganado un laudo arbitral por más de 7 millones de soles por ese estudio (para el hospital) que no nos va servir”, cuestionó.