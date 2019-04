Más de 1,400 policías se encuentran en alerta máxima por Semana Santa

Síguenos en Facebook

Más de 1,400 agentes de la División Policial (Divpol) de Chimbote se encuentran bajo la orden de alerta máxima, a fin de prestar resguardo y garantizar la seguridad de la ciudadanía durante el feriado largo por Semana Santa.

VIGILANCIA

El jefe de la Divpol Chimbote, coronel PNP James Tanchiva Díaz, informó que durante los próximos días se intensificará el patrullaje en diversos sectores teniendo en cuenta que muchos pobladores saldrán de viaje. A fin de prevenir robos, recomendó a los ciudadanos que deben asegurar bien sus casas y pedir a sus vecinos que alerten a la Policía si observan algún movimiento sospechoso. También pidió no publicar en las redes sociales sobre los desplazamientos que van a hacer. “Hay que ser mesurados y no difundir todas nuestras actividades (en las redes sociales). Los delincuentes aprovechan esto para conocer nuestros movimientos y ejecutar sus actos delictivos”, añadió el alto oficial.

El jefe policial también hizo un llamado a las personas que viajan a no usar vehículos informales, debido a que no prestan ningún tipo de garantías. Asimismo, exhortó a no conducir luego de haber ingerido bebidas alcohólicas.

“El personal policial de Huarmey, Casma, Santa y Pallasca está con la orden de alerta máxima y también con las unidades de Carreteras se ha dado las disposiciones para que intensifiquen el patrullaje en horas de peligro, en la noche, sobretodo en vías de penetración”, resaltó.

PLAYAS

Debido a la costumbre de acampar en Semana Santa, el jefe policial indicó que se ha dipuesto que personal policial realice en horas de la noche patrullaje por los principales balnearios de la jurisdicción, a fin de garantizar que los visitantes no sean víctimas de robos.

Indicó que personal de salvataje también se desplazará a las playas de mayor concurrencia. “En estado etílico o con el estómago lleno no pueden ingresar al mar, es la principal recomendación”, acotó.