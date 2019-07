Miembros del Frente de Defensa exigen diálogo a alcalde Roberto Briceño

Síguenos en Facebook

Integrantes del Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia del Santa realizaron un plantón la mañana de ayer, durante el desarrollo de la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional, a fin de pedirle al alcalde Roberto Briceño Franco acepte sostener una reunión con ellos para tratar diversos temas como la limpieza pública, la seguridad ciudadana, la falta de empleo, entre otros.

PROTESTA

A pesar de que el burgomaestre no asistió a la ceremonia dominical, los integrantes de la sociedad civil hicieron sentir su voz de reclamo.

El presidente del Frente de Defensa, Fernando Andrade Moreno, explicó que desde finales de junio vienen solitando que la máxima autoridad de la provincia acepte sostener el diálogo. Detalló que recién hace algunos días recibieron un documento para ser atendidos por un funcionario de la comuna; no obstante, esto no fue aceptado debido a que insisten en hablar con el burgomaestre.

TEMAS

El dirigente explicó que el primer punto que buscan tratar esta referido a los servicios que brinda la comuna como la limpieza pública y el serenazgo.

“Son servicios que se brindan de mala manera, no tienen eficacia y por lo tanto necesitan alternativas. Existe basura por todos sitios a pesar de que el alcalde conocía que no había parque automotor, ni una política de emergencia para atender este problema (...) El serenazgo no se encuentra en los puntos rojos y los serenos no son personal especializado”, expresó.

Asimismo, consideró como una estafa el servicio de transporte masivo que intentó impulsar la actual gestión con la empresa San Luis Express, debido al uso de vehículos antiguos que solo generan contaminación.

“Es un engaño, una estafa. Se dijo que la empresa iba a traer carros nuevos, pero tenemos carros viejos que generan más contaminación”, expresó.

Cuestionó que tampoco exista un plan regulador de rutas.