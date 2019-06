Morillo dice que omisiones de sentencias en su hoja de vida “son equivocaciones”

Síguenos en Facebook

El gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, sostuvo que “está dentro del marco legal” poder plantear el principio de oportunidad en la investigación fiscal que se le sigue por el delito de falsa declaración en proceso administrativo, por no declarar dos sentencias en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuando inscribió su candidatura al Gobierno Regional de Áncash.

RECONOCE, PERO

Para que el principio de oportunidad pueda quedar firme se exige que el investigado acepte la imputación que le hace el Ministerio Público. El fiscal Renato Arapa, quien lleva el caso, ha dicho que hay indicios suficientes de que Morillo incurrió en este ilícito. Sin embargo, ante la prensa, ayer el gobernador ha preferido calificar sus omisiones como “una equivocación”.

“Sí, lo he reconocido, me equivoqué”, señaló.

Durante su estadía en Chimbote, Morillo tuvo un encuentro con los periodistas, delante de quienes afirmó que en campaña sí reconoció que hubieron omisiones en su hoja de vida, pese a que él y sus voceros lo negaron.

“Si ustedes miran la hoja de vida, aparece todo, hubo una equivocación y es nuestra responsabilidad”, reiteró.

Morillo no quiso responder si es que en realidad lo que busque es evitar una condena, por el delito de falsa declaración en proceso administrativo. Insistió en que se trata de una figura legal válida y que por el hecho de ser autoridad, no quiere decir que no pueda emplearla.

“Yo soy el gobernador, ya han ocurrido 15 casos desde el proceso anterior (de elecciones) varios se equivocaron (...) el hecho de que sea gobernador, no quiere decir que no lleve mi proceso normal”, mencionó.

SOLO UNA

La autoridad regional aseveró que solo omitió declarar una sentencia, pese a que la disposición del Ministerio Público, hace mención a que fueron dos: una por violencia familiar y la otra por un pago a una empresaria.