Morillo trata de “limpiarse” del caso San Bartolo en declaración ante fiscal

Por más de dos horas, el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, fue interrogado ayer por el fiscal anticorrupción Wilder Delgado, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de colusión en la ejecución de la obra del canal Santa - San Bartolo.

La diligencia inició a las 8:30 de la mañana y culminó casi a las 11 de la mañana. Fue en la sede de la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Nuevo Chimbote. Morillo respondió a un total de 26 preguntas.

Además del fiscal Delgado también participó del interrogatorio el abogado de la Procuraduría Anticorrupción del Santa,Aldo Castañeda Antón y el letrado que ejerce la defensa de Morillo en este caso, Carlos Fernández Beltrán.

SE DESVINCULA

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción de Correo, indican que Morillo llegó al interrogatorio con el mismo discurso que ha manejado hasta el momento, es decir, negar cualquier tipo de responsabilidad en los hechos.

Morillo fue incluido en la pesquisa luego de la revelación de documentos que hizo este Diario, que lo comprometerían en el cobro de adelantos, los cuales según la tesis serían irregulares, ya que no habían estado estipulados en la bases.

Aún así, el gobernador afirmó ayer que no participó en cobros ni en la parte financiara. Es más, incluso refirió que no percibió muchas utilidades, señalaron las fuentes.

“No he tenido manejo técnico, financiero ni administrativo de la obra”, expresó Morillo ante el fiscal.

La autoridad ancashina ha sido comprendido en la investigación de este caso como representante de una de las empresas que integró el consorcio al que se le adjudicó, que al final terminó valorizada en 36 millones de soles.

Aseveró que su empresa constructora únicamente tuvo participación con la maquinaria para los trabajos.

Ante el fiscal Morillo aseguró que esta fue la única obra que ejecutó en la gestión del exgobernador regional César Álvarez, coinvestigado en este caso. Asimismo, también negó conocerlo y conocer a algunos de los funcionarios del Proyecto Especial Chinecas.

Como para deslindar todo tipo de responsabilidad, en la parte final del interrogatorio, Morillo agregó: “yo no he tramitado ninguno de los adelantos, ni el directo ni el de materiales, por ser una obra que recién empezaba y no había personal administrativo en el consorcio, yo solo recepcioné el cheque de adelanto directo y lo deposité en la cuenta del consorcio”.

NO RESPONDE

En una parte del interrogatorio, en atención al artículo 88 del Código Procesal Penal, como es usual en estas diligencias, el abogado de la Procuraduría le consultó a Morillo si tenía bienes o propiedades a su nombre, pero el gobernador no quiso responder y dijo que se abstenía de dar detalles sobre ello.

También apeló al silencio cuando la Procuraduría le preguntó si tenía más investigaciones o acusaciones en curso.

“Está dentro del derecho del investigado poder acogerse al silencio, pero no es usual (...) el caso de los bienes se hace con la finalidad de que si se logra una condena, se pueda ver de dónde cobrar la reparación civil, o también para contrastar información que tenga el fiscal”, explicaron fuentes judiciales de este Diario.

Esta semana, la Fiscalía interrogó a diversas personas en el marco de esta investigación. Una de las que también estuvo convocada fue la hermana del gobernador, Janet Morillo Ulloa, como representante de la empresa JJM Contratistas Generales SRL. Correo pudo conocer que ella sí acudió a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en la fecha y hora indicada, sin embargo, la diligencia tuvo que reprogramarse porque el representante de la Procuraduría tenía que acudir a una audiencia que no podía ser postergada.

HIPÓTESIS

La teoría del Ministerio Público es que los integrantes de dicho consorcio se habrían coludido con la exautoridad regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, para defraudar al Estado con la obtención de la buena pro de la obra, que fue licitada por 17 millones de soles y terminó costando 36 millones de soles.