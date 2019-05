MPS advierte cierre definitivo si no tramitan licencia

Ha trascurrido un semana desde que la Municipalidad Provincial del Santa (MPS) dispuso el cierre temporal del mercado El Progreso de Chimbote, pero los comerciantes todavía no han iniciado los trámites para obtener la licencia corporativa de funcionamiento, lo que exige la comuna para que el mencionado establecimiento vuelva a abrir sus puertas. Al respecto, el gerente municipal Jesús Rodríguez Fuentes advirtió que ordenarán la clausura definitiva del mercado si es que, vencido el plazo, los vendedores no han iniciado con los trámites para su formalización, lo cual implica que dejen de comercializar productos húmedos como carnes, verduras y comida.

En tanto, los dirigentes de 12 pueblos se reunieron con los funcionarios municipales y respaldaron la decisión de cierre temporal del centro de abasto, con la finalidad de encaminar el proyecto de construcción del hospital El Progreso.

CLAUSURA

Como se recuerda, el pasado martes 14, la comuna provincial hizo efectivo el la clausura por 30 días del mercado El Progreso. Aquel día, el personal de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Ejecutoría Coactiva de la MPS, junto al representante de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, Julio Rivera Jaco, se apersonaron al centro de abastos para proceder con la disposición municipal.

En la Resolución Gerencial N° 486-2019 se da cuenta que los comerciantes del mercado venían trabajando sin tener licencia corporativa de funcionamiento, lo cual quedó constatado durante una inspección realizada el 8 de abril último. Según la comuna, aquella vez se dio un plazo de cinco días para que subsanen la obtención de su licencia municipal de funcionamiento corporativa; sin embargo, los vendedores no se acercaron a la municipalidad para regularizar y se procedió aplicar una multa de 4,200 soles.

Ante esta situación, la Subgerencia de Licencia Comercialización y Mercados de la MPS elevó un informe señalando los trámites previos que se hicieron y sugirió que se proceda a la ejecución de la medida complementaria de clausura.

Es así que, desde la madrugada del martes pasado, con apoyo de serenos, policías municipales y agentes de la Policía Nacional, los funcionarios de la comuna procedieron a cerrar las puertas del centro de abastos, ante el malestar de los comerciantes, quienes señalaron que en ningún momento fueron notificados sobre esta disposición.

RESPALDAN

La mañana de ayer, dirigentes y vecinos de 12 pueblos de Chimbote llegaron hasta la comuna provincial para expresar su respaldo a la decisión de cierre temporal del mercado.

Primero, los moradores de sectores como El Progreso, El Porvenir, Pensacola, La Unión, El Carmen, Ricardo Palma, 2 de Junio, Santa Cruz, Laderas del Norte y Santo Domingo, realizaron un plantón en el frontis de la MPS.

“Estamos luchando desde el año 2015 para que el hospital se haga realidad. El nuevo hospital será un beneficio porque nos evitaremos de pagar en una clínica o a un médico particular”, señaló la presidenta de la Asociación de Moradores del Pueblo Joven 2 de Junio, Catalina Reyes Meza.

Ellos exigieron que continúe la gestión para evitar que se ponga en riesgo la edificación del nosocomio valorizado en casi 50 millones de soles.

“Los comerciantes no entienden que primero es la salud, eso es lo más importante”, indicó el presidente de la Asociación de Moradores de la Urbanización El Carmen, Rosario Espinoza Vega.

Posteriormente, los moradores sostuvieron una reunión con los funcionarios de la comuna provincial, entre ellos el gerente municipal Jesús Rodríguez.

“Hemos venido los 12 secretarios generales a respaldar a la municipalidad por la decisión que ha tomado respecto al mercado; acá que quede claro que no solamente es El Progreso, sino estamos 12 pueblos y más de 100 mil habitantes”, expresó el dirigente del pueblo joven El Progreso, Walter Quispe Lozano.

ADVERTENCIA

El gerente municipal Jesús Rodríguez informó que hasta el momento los comerciantes del mercado El Progreso no han iniciado los trámites para obtener la licencia corporativa de funcionamiento, pese a que han sostenido reuniones con ellos en las que se les explicó que el establecimiento solo podrá seguir funcionando si es que obtienen este documento.

“Hemos impuesto una cierre de 30 días porque los comerciantes no cuentan con la licencia de financiamiento, hemos dado todas las facilidades, pero lamentablemente hay una posición un tanto instransigente por parte de un grupo de comerciantes que no quiere acogerse al derecho y esto no puede poner en riesgo la construcción del hospital por el comercio informal”, expresó.

El funcionario aclaró que la licencia individual que poseen algunos comerciantes no tienen ninguna validez, debido a que desde hace más de 10 años debieron acogerse a la nueva normativa.

“Ellos sostienen que tienen una licencia de funcionamiento de años anteriores, pero me parece que allí hay una mala orientación de sus abogados porque el 2007 salió la nueva ley de los mercados, en la que se establecía los parámetros que deben seguir todos los comerciantes para conseguir sus licencias, en función a ello se les ha exhortado a acogerse al derecho”, detalló.

Rodríguez Fuentes advirtió que si los vendedores no acatan la disposición-en el plazo de 30 días- el centro de abastos sería clausurado de manera definitiva.

“(Si vencido el plazo) ellos no han iniciado el procedimiento de formalización, lamentablemente vamos a cerrar el mercado de forma definitiva”, acotó.