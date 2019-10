Narváez sobre su papel en el Congreso: "no he tenido ningún escándalo"

Síguenos en Facebook

El excongresista por Áncash, Ricardo Narváez Soto, sostuvo que su gestión en el parlamento se ha hecho sin tener escándalos.

“En lo que he podido siempre he tratado de representarlos bien (a los ancashinos). Gracias a Dios no he estado metido en ningún escándalo”, afirmó en entrevista con Radio Santo Domingo.

Narváez aseguró que votó a favor de la designación de Gonzalo Ortíz de Zevallos como miembro del Tribunal Constitucional "por un tema de respeto y lealtad" a su bancada, Alianza por el Progreso (APP).

El también expresidente regional de Áncash, no dio a conocer cuál sería su futuro político ahora.