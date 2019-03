Un niño de 5 años es encontrado ebrio en vereda de su casa en Huaraz

Síguenos en Facebook

Un niño de 5 años fue encontrado con evidentes síntomas de haber ingerido alcohol en la vereda de su vivienda en la ciudad de Huaraz.

El menor fue encontrado por un agente de Seguridad Ciudadana de la zona al promediar las 5:00 de la madrugada de ayer tendido en el suelo junto a su hermano mayor de 21 años quien ha sido identificado como Kevin Cerna Torres (21).

Isolina Torres, madre del menor, enterada de la intervención de las autoridades y el peligro de perder la custodia de su menor, trató de explicar el hecho. Según dijo, ella llegó cansada de un viaje de negocios, y vio a su hijo Kevin bebiendo licor y no le dio mayor importancia debido a que este frecuentemente toma y refirió que el pequeño de 5 años estaba durmiendo en su cuarto.

“No sé en qué momento él se habrá despertado y haya bajado a la sala para encontrarse con su hermano. No me pueden quitar a mi menor, yo no he estado borracha; por el contrario ahora pido que a mi hijo Kevin se le castigue ejemplarmente y por lo menos lo voy a botar de mi casa” manifestó al portal Áncash Noticias.

En tanto, el niño fue trasladado al hospital de Huaraz donde los médicos le diagnosticaron intoxicación y problemas digestivos y se estima que permanecerá en el nosocomio por lo menos dos días.

Kevin Cerna Torres tiene antecedentes policiales y problemas conductuales, que sin embargo esta vez no lo librará de responder por su actitud.