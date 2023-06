Un mototaxista en aparente estado de ebriedad fue intervenido por agentes del serenazgo de Nuevo Chimbote cuando intentaba darse a la fuga luego de participar en un accidente de tránsito.

El hecho se registró en la avenida José Pardo, a la altura del puente Lacramarca. Jhonatan Rodríguez Alva (35) llamó a la base central de Seguridad Ciudadana para informar que un mototaxista chocó contra su vehículo menor, donde trasladaba a su esposa y sus dos hijos. El progenitor indicó que su mototaxi estuvo a punto de volcarse e impactar contra un poste.

Los serenos montaron un operativo y lograron ubicar la unidad que manejaba Edwin Purizaca Erna (26) a la altura de la plaza mayor de Nuevo Chimbote. El chofer presentaba síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas.

“Está borracho, me chocó fuerte y se dio a la fuga. Gracias al serenazgo logramos detenerlo y llevarlo a la policía. Agarré fuerte el timón si no me volteaba”, expresó, indignado, Jhonatan Rodríguez.

Purizaca Erna fue trasladado hasta la Comisaría de Buenos Aires para los procedimientos de ley.