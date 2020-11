Un joven periodista que manejaba una motocicleta fue embestido esta mañana por el exalcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, en el distrito de Nuevo Chimbote.

La exautoridad edil se desplazaba con su vehículo por la avenida José Pardo , frente al pueblo joven “3 de Octubre”, con dirección al centro de la ciudad.

La víctima es Israel Hipólito Tiznado, quien fue lanzado a varios metros en el pavimento, debido al impacto que sufrió la motocicleta en la que viajaba con la camioneta Renault Koleos, conducida por Fernández Bazán, de placa de rodaje H1Q-138.

Pero eso no fue todo, en el momento en que el joven periodista cayó a la pista, en la vía de sur a norte, un camión distribuidor de una marca de bebidas, que circulaba por ese carril, casi lo atropella otra vez. Afortunadamente, el conductor logró frenar a tiempo y evitar una tragedia mayor con posibles consecuencias fatales.

Al percatarse del accidente, la exautoridad municipal descendió de su vehículo y se acercó a Israel Hipólito Tiznado para asistirlo.

LESIONES

El joven, al parecer, presenta lesiones en sus extremidades inferiores y fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, donde se encuentra internado.

En tanto, Valentín Fernández fue llevado a la Sanidad de la Policía Nacional para que se le practique el examen de dosaje etílico a fin de determinar si consumió o no alcohol.

“Él (Valentín Fernández) ) se metió por el lado derecho, es allí donde me cerró el paso y fui impactado con la llanta. El camión estuvo a punto de atropellarme. Menos mal he reaccionado rápido, sino me mataba”, señaló el joven herido.

Cabe señalar que el herido es periodista, egresado de la universidad César Vallejo y algunos años atrás laboró para un canal de televisión local.